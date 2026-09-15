Η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και το πλήθος του κόσμου που έσπευσε να τον αποχαιρετήσει προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media. Η γνωστή τραγουδοποιός σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο το «λαϊκό προσκύνημα» στο δημοφιλή τραγουδιστή, μάλιστα ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τον γνώριζε ούτε προσωπικά ούτε μέσα από τη δουλειά του. Η τοποθέτησή της, λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατο και την κηδεία του καλλιτέχνη, προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων από χρήστες που διαφώνησαν με τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε.

Πολλοί ήταν εκείνοι που υπενθύμισαν τη μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη στην ελληνική μουσική σκηνή, τις μεγάλες επιτυχίες του, την προσωπική του αισθητική και τη διαφορετική σκηνική παρουσία που είχε καθιερώσει όλα αυτά τα χρόνια. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σχέση που είχε δημιουργήσει με το κοινό του, αφού χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν στη Νίκαια για να του πουν το τελευταίο «αντίο», σε μια αυθόρμητη έκφραση θλίψης και αγάπης για ένα καλλιτέχνη που είχε συνδέσει τη φωνή και τα τραγούδια του με σημαντικές στιγμές της ζωής τους.

Η Αφροδίτη Μάνου έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα – κι αυτόν και τη δουλειά του – αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας…».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν έμεινε αναπάντητη. Ανάμεσα σε εκείνους που πήραν δημόσια θέση ήταν και ο Γιάννης Αϊβάζης, ο οποίος απάντησε στην τραγουδοποιό με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, αφήνοντας αιχμές για την Αφροδίτη Μάνου υποστηρίζοντας ότι είχε λειτουργήσει με τρόπο που «κατέστρεψε» ταλαντούχα παιδιά επειδή δεν ταίριαζαν στα δικά τους πρότυπα.

Ο Γιάννης Αϊβάζης έγραψε σε story του: «Ούτε και εμείς έχουμε κάτι με «εσάς» που καταστρέψατε πολλά ταλαντούχα παιδιά επειδή δεν ήταν σαν “εσάς”! Φτάνει με την χολή σας, κρατήστε την για το είδος σας! Καλημέρα σας!».

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