Σε βαθύ πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός κόσμος από την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ο αγαπημένος ερμηνευτής «έφυγε» πρόωρα, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στη μουσική σκηνή της χώρας. Η σπουδαία πορεία του και τα τραγούδια που αγαπήθηκαν από γενιές αποτελούν πλέον μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη που θα τον κρατά για πάντα ζωντανό στη μνήμη του κοινού.ς.

Με ποιον καλλιτέχνη θα εμφανιζόταν φέτος τον χειμώνα ο Γιώργος Μαζωνάκης

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Livanis (@giorgos_livanis)

Ένα από τα πιο προσδοκώμενα σχήματα της χειμερινής σεζόν στις αθηναϊκές πίστες ήταν αυτό του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Γιώργο Λιβάνη. Μία συνεργασία που, δυστυχώς, δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Ο Γιώργος Λιβάνης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον αδόκητο χαμό του σπουδαίου ερμηνευτή, ενώ παράλληλα εξομολογήθηκε πόσο πολύ προσδοκούσε τη συνεργασία και τη συνύπαρξή τους στη σκηνή.

«Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, με μια φωνή και μια μοναδικότητα που δεν αντιγράφονται. Ένας άνθρωπος που άφησε το δικό του, ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Η συνεργασία μας το 2022 ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Περιμέναμε να ξανασυναντηθούμε φέτος τον χειμώνα, να μοιραστούμε ξανά τη σκηνή και να ζήσουμε όσα είχαμε σχεδιάσει. Δεν προλάβαμε… Κρατάμε όμως τις στιγμές, τη μουσική και όλα όσα μας χάρισες. «Θα μου λείψεις»… «Έλα να δεις»… «Τι σου έχω κάνει»… «Κοίτα να δεις»… Καλό ταξίδι, Γιώργο. 🕊️» έγραψε ο ίδιος.

Σε ανάρτησή του στο story του, έγραψε: «Φέτος, εκεί καιρό, είχα μέσα μου πολύ έντονα την επιθυμία να βρεθούμε ξανά. Ίσως γι’ αυτό και δεν μέτρησα κάποιες προτάσεις όπως θα έπρεπε, γιατί ήθελα πραγματικά να φτάσω ξανά στο σημείο να δουλέψουμε με τον Γιώργο. Και τελικά, αυτό που επιζητούσα κρυφά αλλά και φωναχτά, έφτασε να γίνει πραγματικότητα: κλείσαμε να δουλέψουμε μαζί στο NOX. Η χαρά που είχα όλες αυτές τις μέρες ήταν απέραντη. Γιατί τον Γιώργο τον αγαπούσα πραγματικά. Ένιωθα την ψυχή του και την αγάπη που είχαν τα μάτια του. Γράφω όλα αυτά με πολλή συγκίνηση, γιατί μπήκα και διάβαζα τις συνομιλίες μας. Και είδα πόσες φορές μου έλεγε να του παίζω ό,τι και να του στέλνω βιντεάκια, γιατί του άρεσε. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό που νιώθω τώρα είναι δύσκολο να χωρέσει σε λόγια. Κρατάω όμως όλες αυτές τις στιγμές. Αυτό ήταν ο Γιώργος για μένα: ένας άνθρωπος που δεν άκουγε απλώς μουσική. Τη ζούσε. Και σου θυμίζε, χωρίς πολλά λόγια, γιατί αγαπήσαμε κι εμείς αυτή τη δουλειά.».

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