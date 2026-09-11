Σε μια βαθιά προσωπική τοποθέτηση προχώρησε ο Βασίλης Ζούλιας με αφορμή την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο καταξιωμένος σχεδιαστής μόδας κοινοποίησε ένα κολάζ με προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις εξαρτήσεις, τοποθετώντας στο κέντρο τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Στο συνοδευτικό κείμενο, ο σχεδιαστής παρέκαμψε τις τυπικές συλλυπητήριες ευχές, επιλέγοντας να μιλήσει ανοιχτά για το ζήτημα του εθισμού με βάση τα δικά του βιώματα, ενώ παράλληλα διατύπωσε τις δικές του εκτιμήσεις για το περιβάλλον του καλλιτέχνη.

«Αυτούς που πραγματικά θέλαν να βοηθήσουν τον Μαζω δεν θέλει να τους ακούσει κανείς …όλους τους άλλους που χτυπιούνται για το ποιος φταίει να προσέξετε.

Είναι αυτοί που πραγματικά δεν νοιάστηκαν ποτέ.

Ο Γιώργος ήταν ένας ακόμη βαθιά δυστυχισμένος άνθρωπος που προσπαθούσε με όλους τους λάθος τρόπους να απαλλαγεί απ όλο αυτό τον πόνο και την δυστυχία την οποία δυστυχώς γνωρίζω πολύ καλά.

Η καλύτερη εποχή του ήταν όταν έκανε κάτι ουσιαστικό για την ασθένεια του εθισμού, ζητώντας την σωστή βοήθεια αλλά δυστυχώς δεν παρέμεινε. Η φράση Φυλακές Ιδρύματα και Θάνατος που εξόργισε τόσους βρίζοντας με σε ένα προηγούμενο ποστ, είναι μια φράση που αναφέρεται σε κάποια πολύ σημαντικά βιβλία σε σχέση με την ασθένεια του εθισμού και που δυστυχώς είναι η μόνη αλήθεια για την πορεία ενός εθισμένου ανθρώπου.

Το τέλος είναι προδιαγεγραμμένο με ακρίβεια και με αυτήν ακριβώς την σειρά. Εχει γραφεί από εμπειρία πολλών δεκαετιών πάνω σε αυτή την ασθένεια που λέγεται ΕΘΙΣΜΟΣ. Γιώργο δεν σε ήξερα καλά, αλλά τελικά σε ήξερα όπως ξέρω το ίδιο μου το πετσί… πρόβατα στην ίδια στάνη.

Σαφώς να βρεθούν οι υπεύθυνοι και οι αιτίες κτλ κτλ κτλ αλλά τελικά ένας είναι ο υπεύθυνος. Σε αυτή τη φωτογραφία στη θέση που σου αξίζει».

Δείτε την ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη maisonzoulias (@maison.zoulias)

govastiletto.gr – «Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε νοσηλευτεί τον Φλεβάρη…»: Η αποκάλυψη του παθολόγου του, Χρήστου Ζαφειρίου