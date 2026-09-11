Ξέσπασε στα social media η Νάνσυ Νικολαΐδου με αφορμή τις πληροφορίες που κυκλοφορούν για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη. Η γνωστή δημοσιογράφος, με δύο αιχμηρά stories, τοποθετήθηκε δημόσια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε η ανακοπή στον 54χρονο τραγουδιστή, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για το τι προηγήθηκε αλλά και για τους χειρισμούς που έγιναν στον χώρο του περιστατικού.

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