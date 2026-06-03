H πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Miss Tourism International 2023, Γλυκερία Τσολπίδου και o Αναστάσης Βάσσος, που είχαν γνωριστεί στο Power of Love του 2024, ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Η χαρμόσυνη είδηση του γάμου τους έγινε γνωστή μέσα από αναρτήσεις που έκαναν οι φίλοι τους από τη δεξίωση που ακολούθησε μετά το μυστήριο.

Η Γλυκερία Τσολπίδου είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό ομορφιάς, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου του 2023 στη Μαλαισία, όμως χωρίς να κατακτήσει κάποιο τίτλο.

Η ίδια είχε πει: «Μου ευχήθηκαν θάνατο. Μου έλεγαν ψόφα, να μην ανοίξεις τα μάτια σου ένα πρωί, να σε βρουν νεκρή. Αυτό μου έλεγαν. Υπήρχαν τέτοια μηνύματα. Αυτό είναι bullying. Έκλαψα, αλλά επειδή έχω μια πολύ καλή οικογένεια και επειδή έχω ανθρώπους στη ζωή μου που με αγαπάνε, μου συμπαραστάθηκαν ακόμα κι από μακριά και μου είπαν να τους δείξω ποια είμαι. Υπήρχαν άνθρωποι που μου είπαν ότι μπήκα με βύσμα, και υπήρξαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που μου είπαν ότι έκανα κάτι που πάει πάνω από τις δικές μου αξίες. Σχολίασα από κάτω να μου πουν κι εμένα τι έκανα για να ξέρω, γιατί μπορώ να κινηθώ νομικά. Όταν το σχολίασα αυτό ότι θα κινηθώ νομική, η κοπέλα που το έγραψε, έσβησε το σχόλιο».

govastiletto.gr – Γλυκερία Τσολπίδου – Αναστάσης Βάσσος: Παντρεύεται το ζευγάρι του Power of Love – Η πρόταση γάμου στο Παρίσι και το μονόπετρο