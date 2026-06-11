Η Ιωάννα Τούνη αυτές τις ημέρες βρίσκεται στη Νάξο μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από το νησί.

Το απόγευμα της Τετάρτης (10/06) γνωστή influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε ένα νέο βίντεο από την παραλία, όπου τη βλέπουμε να ποζάρει φορώντας ένα μικροσκοπικό μαγιό, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα των Κυκλάδων. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο οι εικόνες που τράβηξαν την προσοχή των followers της, αλλά και το μήνυμα που θέλησε να περάσει μέσα από την ανάρτησή της.

Πάνω στο βίντεο, η Ιωάννα Τούνη έγραψε με νόημα: «Αυτά τα μαγιό δεν είναι για μαμάδες», κάνοντας σαφή αναφορά στα σχόλια που, όπως φαίνεται, εξακολουθεί να δέχεται κατά καιρούς για τις στυλιστικές της επιλογές μετά τη μητρότητα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η ίδια έδωσε τη δική της απάντηση σε όσους θεωρούν ότι μια γυναίκα πρέπει να αλλάζει τον τρόπο που ντύνεται επειδή έγινε μητέρα.

«Είμαι -σχεδόν- 33 χρονών, έχω ένα μωρό… και φυσικά και θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα! Και εάν δεν είσαι οκ με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου και κανενός άλλου», έγραψε χαρακτηριστικά η influencer.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε δεκάδες αντιδράσεις, με πολλούς followers να σπεύδουν να τη στηρίξουν.

Η ίδια, πάντως, δείχνει να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές στη Νάξο, συνεχίζοντας να μοιράζεται εικόνες από το καλοκαίρι της και να στέλνει το δικό της μήνυμα αυτοπεποίθησης στους ακολούθους της.

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Ποζάρει αγκαλιά με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη στη Νάξο