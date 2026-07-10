Η Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 συνεχίζεται με λαμπερές επιδείξεις και εντυπωσιακές παρουσίες από τον χώρο της μόδας και της διεθνούς showbiz.

Ανάμεσα στις celebrities που έκλεψαν τις εντυπώσεις βρέθηκε και η Jennifer Lopez, η οποία έδωσε το «παρών» στην επίδειξη του Zuhair Murad, επιλέγοντας μία ακόμη κομψή couture εμφάνιση.

Η διεθνούς φήμης σταρ εμφανίστηκε με ένα λευκό σύνολο του Λιβανέζου σχεδιαστή, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την αδυναμία της στις δημιουργίες υψηλής ραπτικής.

Το look αποτελούνταν από ένα σακάκι διακοσμημένο με λαμπερές πέτρες, το οποίο τόνιζε τη μέση χάρη στη μαύρη λεπτομέρεια που θύμιζε φιόγκο, ενώ συνδυάστηκε με μακριά φούστα στην ίδια απόχρωση, διακοσμημένη με κεντήματα και εντυπωσιακά κρόσσια που έφταναν μέχρι τον αστράγαλο.

Η Jennifer Lopez ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες γόβες και έναν μαύρο φιόγκο στα μαλλιά, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπούσε ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και τη σύγχρονη υψηλή μόδα.

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