Στο «Γένους Θηλυκού», η καταξιωμένη και αγαπητή ερμηνεύτρια φέρνει στο σήμερα με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο και τη μοναδική ερμηνεία της 10 διαχρονικά hits και μας κάνει να τα αγαπήσουμε δυνατά, μεταξύ των οποίων το ήδη κυκλοφορημένο κι επιτυχημένο «Υποσυνείδητο» και το «Πορσελάνη» που έχει προκαλέσει αίσθηση στα social media.

Το «Γένους Θηλυκού» θα κυκλοφορήσει από την Panik Platinum την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις streaming υπηρεσίες, ενώ λίγο καιρό αργότερα θα διατεθεί και σε βινύλιο.

Πάρτε γεύση από το album μέσα από το teaser:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panik Records (@panik_entertainment_group)

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