Η Κατερίνα Γερονικολού μίλησε ανοιχτά για τη σχέση και τη συνεργασία της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, αποκαλύπτοντας πως, μετά από τόσα χρόνια κοινής πορείας, έχουν μάθει να αποδέχονται ο ένας τον άλλον, αφήνοντας στην άκρη τις εντάσεις της καθημερινότητας.

Η ηθοποιός, με αφορμή τη συμμετοχή της στην παράσταση «Του αγοριού απέναντι», εξήγησε πως η κοινή τους παρουσία στη σκηνή έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή καθημερινότητα, με τις συζητήσεις πριν από την παράσταση να περιστρέφονται γύρω από το άγχος της πρεμιέρας και το κλίμα μετά το τέλος, να είναι πάντα πιο χαλαρό και θριαμβευτικό.

Παράλληλα, δεν έκρυψε πως θα δεχόταν ξανά να συνεργαστεί με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι επιθυμεί να βρεθεί και δίπλα σε άλλους ηθοποιούς που θαυμάζει.

Αναφερόμενη στην τηλεοπτική του παρουσία, η Κατερίνα Γερονικολού τόνισε πως ο σύντροφός της διαθέτει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ένας παρουσιαστής, υπογραμμίζοντας ότι η αυθεντικότητα, το χιούμορ και η αμεσότητά του είναι αυτά που τον κάνουν να ξεχωρίζει.

Όσο για τους μικρούς καβγάδες στην καθημερινότητά τους, η ηθοποιός παραδέχτηκε πως συνήθως προκύπτουν λόγω των διαφορετικών χαρακτήρων και της ρουτίνας του σπιτιού, όμως με τα χρόνια όλα αλλάζουν.

«Κυρίως γιατί είμαστε διαφορετικοί. Για το σπίτι, για το πρόγραμμα. Μετά από πολύ καιρό βαριέσαι κιόλας να τσακωθείς. Τον έχεις αποδεχτεί τον άλλον με τα καλά του και με τα κακά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Govastiletto.gr – Η Κατερίνα Γερονικολού απαντά στα σχόλια που δέχτηκε επειδή δεν μαγειρεύει!