Τη δική του θέση σχετικά με το κίνημα #MeToo εξέφρασε ο Κώστας Αποστολάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Ο γνωστός ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν αμφισβητεί ότι έχουν υπάρξει κακοποιητικές και παραβατικές συμπεριφορές, ωστόσο δήλωσε ότι δεν θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη ενός ξεχωριστού όρου για να περιγράψει τέτοιες πράξεις.

Όπως ανέφερε, όταν κάποιος παραβιάζει τα όρια ή προσβάλλει έναν άλλον άνθρωπο, η υπόθεση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσα από το ισχύον νομικό πλαίσιο και να επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.

Για τον ίδιο, η ουσία βρίσκεται στην εφαρμογή των νόμων και όχι στην ονοματοδοσία των φαινομένων.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε ακόμη στα πρώτα του βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο, σημειώνοντας πως η δική του εμπειρία υπήρξε θετική.

Παρότι αναγνώρισε ότι υπήρξαν άνθρωποι που βίωσαν δύσκολες ή κακοποιητικές συμπεριφορές, τόνισε πως ο ίδιος δεν αντιμετώπισε αντίστοιχα περιστατικά στην πορεία του.

«Δεν λέω ότι αυτά τα γεγονότα δεν συνέβησαν. Λέω ότι εγώ προσωπικά δεν τα βίωσα», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως οι περισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε, του φέρθηκαν με σεβασμό και καλή διάθεση.

Οι δηλώσεις του άνοιξαν ξανά τη συζήτηση γύρω από το #MeToo και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται ζητήματα κακοποίησης και κατάχρησης εξουσίας, με τον ηθοποιό να καταθέτει τη δική του προσωπική οπτική πάνω στο θέμα.

Govastiletto.gr – Κώστας Αποστολάκης: Αποκάλυψε στο Buongiorno πως «συναντήθηκε» με τον Χριστό