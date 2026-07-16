Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε στα 51 του μόλις χρόνια.

Ο γιος της θρυλικής Ματούλας και του Ρομπέρτο Καριέρε, που άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική τηλεόραση μέσα από το ιστορικό «Bar» του Mega το 2002, έδινε αθόρυβα τη δική του μάχη, καθώς τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η οικογένειά του δεν έχει προχωρήσει σε λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή αιτία του θανάτου του.

Τον Λορέντζο Καριέρε τον γνωρίσαμε όλοι μέσα από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι Bar του Mega το 2002, με παρουσιαστή τον Μίλτο Μακρίδη. Τότε ήταν 27 ετών. Προηγουμένως είχε εργαστεί ως μοντέλο. Με το στυλ και την άνεσή του απέκτησε γρήγορα φανατικό κοινό, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες, ενώ θεωρήθηκε ένας από τους πιο δημοφιλείς παίκτες του παιχνιδιού.

Η ατάκα «Τι λες τώρα;» που έγραψε ιστορία

Η στιγμή που τον έκανε πραγματικά αξέχαστο, δεν αφορούσε στο πλαίσιο του ριάλιτι παιχνιδιού. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του προημιτελικού του Champions League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην Μπαρτσελόνα όσο συμμετείχε στο «Bar», ο φανατικός φίλαθλος των «πρασίνων» ζούσε κάθε φάση με ιδιαίτερη ένταση.

Όταν ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι και ο Άγγελος Μπασινάς πήρε την μπάλα για να εκτελέσει, ο Λορέντζο αντέδρασε έντονα.

«Οποιοσδήποτε εκτός από τον Μπασινά, έχει χάσει τρία», είπε μπροστά στην κάμερα. Βέβαια, όταν ο ποδοσφαιριστής ευστόχησε, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε και ο Λορέντζο Καριέρε πανηγυρίζοντας, φώναξε το ιστορικό πλέον: «Τι λες τώρα;».

Η ατάκα έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και εξακολουθεί να κυκλοφορεί μέχρι σήμερα στα κοινωνικά δίκτυα.

Μετά το τέλος του ριάλιτι, μαζί με τους Νίκο και Γιώργο Ελεύθερα, έκαναν το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα», το οποίο δεν έμελλε να κρατήσει για πολύ.

Ο λόγος που αποχώρησε από το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα»

O Γιώργος Ελεύθερας σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του το 2019 αποκάλυψε τον λόγο που ο Λορέντζο αποχώρησε από το συγκρότημα!

Συγκεκριμένα ο Γιώργος είπε στην εκπομπή Top Story: «Προς τη μέση του παιχνιδιού ήρθαμε πιο κοντά με τον Λορέντζο. Το είχαν πει και οι ψυχολόγοι που είδαν τις φωτογραφίες πριν μπούμε ότι αυτοί οι δύο θα κάνουν κάτι. Κέρδισε μια αποστολή ο Λορέντζο και κάναμε ένα τραγούδι, την επιτυχία “Φίλοι για πάντα” κι έτσι συνεχίσαμε και πήγαμε καλά. Υπάρχουν θέματα στη ζωή που σε τραβάνε. Εντάξει, όταν κάνεις οικογένεια είναι σίγουρο ότι θα απομακρυνθείς, έτσι είναι το φυσιολογικό μάλλον. Από φίλοι για πάντα γίναμε αδέρφια για πάντα».

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Να σημειώσουμε πως τα δύο αδέλφια ο Γιώργος και ο Νίκος Ελεύθερας συνέχισαν μαζί το συγκρότημα και μέχρι σήμερα πραγματοποιούν εμφανίσεις ενώ έχουν συνεργαστεί με διάφορους καλλιτέχνες κατά καιρούς, όπως με τον Λάμπη Λιβιεράτο.

Δείτε βίντεο από πρόσφατη εμφάνισή τους σε φεστιβάλ

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Τι έκανε επαγγελματικά μετά το συγκρότημα

Ο Λορέντζο Καριέρε τα τελευταία χρόνια αποφάσισε να κάνει μια επικερδή επένδυση καθώς τα συνεχή lockdown και η οικονομική κρίση έπληξαν τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα.

Απομακρύνθηκε από τη showbiz και δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά. Αυτό που είχε γίνει γνωστό ήταν πως διατηρούσε ένα σουβλατζίδικο στο Χαλάνδρι.

Η είδηση του θανάτου του στα 51 του μόλις χρόνια σκόρπισε τη θλίψη σε φίλους, συνεργάτες και όσους τον είχαν γνωρίσει μέσα από την τηλεοπτική και μουσική του πορεία.

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