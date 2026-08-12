Τη δική της προσέγγιση γύρω από τη διατροφή, την άσκηση και την καθημερινότητά της μοιράστηκε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου μέσα από ένα βίντεο στο TikTok, εξηγώντας πως για εκείνη η διατροφή δεν σημαίνει απαραίτητα δίαιτα ή στερήσεις.

Όπως ανέφερε, εδώ και περίπου 25 χρόνια ασχολείται συστηματικά με τις διατροφικές της επιλογές, την κίνηση και τον ύπνο, προσπαθώντας να καταλάβει τι ταιριάζει καλύτερα στον οργανισμό της.

Η ίδια εξήγησε πως έχει πλέον διαμορφώσει συγκεκριμένες συνήθειες και ακολουθεί ένα σταθερό πρόγραμμα, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην πειθαρχία.

Για τη Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, μάλιστα, η πειθαρχία δεν αποτελεί περιορισμό, αλλά έναν τρόπο να αισθάνεται ελεύθερη και να έχει τον έλεγχο της καθημερινότητάς της.

Τι περιλαμβάνει η διατροφή της

Όπως αποκάλυψε, στο καθημερινό της διατροφολόγιο βρίσκονται μεταξύ άλλων κρέας, αυγά, ψάρι, σούπες, βρώμη χωρίς γλουτένη, κακάο 100% χωρίς ζάχαρη, πατάτες, κολοκύθια, αγγούρια και αβοκάντο. Το αβοκάντο, όπως διευκρίνισε, το καταναλώνει μόνο όταν είναι η εποχή του, από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο.

Παράλληλα, χρησιμοποιεί πρόβειο βούτυρο και αλάτι, ενώ κάποιες φορές επιλέγει λίγο μέλι ή μια μπανάνα. Γενικότερα, προτιμά απλές τροφές και προϊόντα εποχής.

Από τη διατροφή της έχει αποκλείσει τα λευκά άλευρα, τη γλουτένη, τη ζάχαρη, τα γαλακτοκομικά, τα φυτικά υποκατάστατα γάλακτος, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τις σκόνες πρωτεΐνης, τις μπάρες, το σιτάρι, τα μακαρόνια και το ψωμί. Δεν καταναλώνει επίσης αλκοόλ, αναψυκτικά και χυμούς, ενώ ανέφερε πως δεν τρώει ωμές σαλάτες.

Η ώρα που σταματά να τρώει

Ένα ακόμη στοιχείο της καθημερινότητάς της είναι το συγκεκριμένο ωράριο που ακολουθεί στα γεύματά της. Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου αποκάλυψε πως δεν τρώει μετά τις 7 το απόγευμα, τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, εκτός αν υπάρχει κάποια γιορτή ή ιδιαίτερη περίσταση.

Όπως σημείωσε, προσπαθεί να παραμένει δραστήρια, να κοιμάται σε λογικές ώρες και να ακολουθεί με συνέπεια τις επιλογές που έχει κάνει για τον τρόπο ζωής της.

Παράλληλα, τόνισε πως δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο διατροφικό μοντέλο που να ταιριάζει σε όλους. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες ανάλογα με την ηλικία και τον οργανισμό του και, όπως υποστήριξε, χρειάζεται να ακούει το σώμα του χωρίς να αποκτά εμμονές με το φαγητό.

«Η διατροφή δεν είναι θρησκεία»

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου σχολίασε ακόμη την τάση που υπάρχει σήμερα γύρω από διαφορετικά διατροφικά μοντέλα, όπως η vegan ή η κρεατοφαγική διατροφή. Όπως είπε, θεωρεί υπερβολικό να αντιμετωπίζεται η διατροφή σαν μια μορφή «ταυτότητας» ή εμμονής.

Για την ίδια, μεγαλύτερη σημασία έχει η επιλογή απλών και μη επεξεργασμένων τροφών, αλλά και η προσωπική συνέπεια στις καθημερινές συνήθειες.

Κλείνοντας, έδωσε τη δική της συμβουλή στους διαδικτυακούς της φίλους, υπογραμμίζοντας πως η αλλαγή απαιτεί προσπάθεια, επίγνωση και πειθαρχία.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως όσα περιγράφει αφορούν αποκλειστικά τον δικό της τρόπο ζωής και τις προσωπικές της επιλογές.

@mariaeleni_lykourezou12 Τετάρτη 12/8: Η διατροφή και η τροφή δεν είναι θρησκεία και εμμονή. Και διαχωρισμός. Έχεις μπερδευτεί! Και επειδή δεν κατανοείς , δεν ψάχνεσαι δεν δοκιμάζεις μονίμως κρίνεις χωρίς να έχεις γνώση για γνώμες…. Οι καθαρές τροφές είναι συγκεκριμένες! Απο κει και πέρα είναι θέμα τι κάνεις και τι επιτρέπεις στον εαυτό σου. Θες αλλαγή; Χρειάζεται τότε να πειθαρχήσεις. Να δοκιμάσεις. Να σε καταλάβεις. Δεν μπορώ πραγματικά να βλέπω ανθρώπους που έχουν χάλια δέρμα, σπυριά, λίπος παραπάνω, βρωμάνε κλπ και να μου αναλύουν για διατροφή! Τα πράγματα είναι απλά. Όσο πιο απλά τρως και μαγειρεύεις, τόσο πιο καλά και ευτυχής θα είσαι. Και όσα περισσότερα αναλύουν και συζητιούνται σε κάνουν να πιστεύεις πως είναι «σοβαρά» γιαυτό και περιμένεις μονίμως κάποιον να σε σώσει….. Η αλήθεια είναι απλή γιαυτό και δεν είναι πιστευτή. Το φαγητό είναι απλό….. Μάθε να τρέφεσαι απλά. Να έχεις επίγνωση του τι κάνεις. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να αλλάξεις…. Προσωπικά τρώω κρέας, αυγά, ψάρι , σούπες, βρώμη χωρίς γλουτένη, κακάο 100% χωρίς ζάχαρη, πατάτες, κολοκύθια, αγγούρια, αβοκάντο ( όταν είναι η εποχή του. Οκτώβρη με Μάιο) Γενικότερα εποχής μόνο.Πρόβειο βούτυρο. Αλάτι. Κανένα μέλι που και που. Καμμιά μπανάνα που και πού. Δεν τρώω: άσπρα άλευρα γλουτένη ζάχαρη γαλακτοκομικά ψεύτικα γάλατα επεξεργασμένα σκόνες πρωτεΐνης μπάρες σιτάρι γενικότερα μακαρόνια ψωμιά κλπ δεν πίνω αλκοόλ δεν πίνω αναψυκτικά δεν πίνω χυμούς δεν τρώω ωμές σαλάτες Δεν τρώω μετά τις 7. Χειμώνα Καλοκαίρι. ( μόνο αμα τύχει καμμία εορτή) Δεν ξενυχτάω. Δεν κάθομαι όλη μέρα. Κινούμαι. Διαβάζω. Και πειθαρχώ. Όλα αυτά για εμένα. ♬ original sound – mariaeleni_Lykourezou12🦁

Govastiletto.gr – Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Κλείνω 23 χρόνια καθαρή» – Το ηχηρό μήνυμα για τη μάχη με τις εξαρτήσεις