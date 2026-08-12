Ο Cristiano Ronaldo και η Georgina Rodriguez έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και είναι πλέον παντρεμένοι.

Μετά από περίπου δέκα χρόνια κοινής ζωής και πολλές φήμες γύρω από το ενδεχόμενο γάμου, το ζευγάρι επιβεβαίωσε την ευχάριστη είδηση μέσα από μια κοινή ανάρτηση στα social media.

Ο διάσημος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής και η 32χρονη σύντροφός του δημοσίευσαν μια τρυφερή φωτογραφία, στην οποία πρωταγωνιστούν τα χέρια τους και οι βέρες που φορούν πλέον, αποκαλύπτοντας πως παντρεύτηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Χωρίς να δημοσιεύσουν στιγμιότυπα από την τελετή ή να αποκαλύψουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και την τοποθεσία του γάμου, επέλεξαν να μοιραστούν με τους εκατομμύρια followers τους μια διακριτική εικόνα που συμβολίζει το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Με αυτή την ανάρτηση, το ζευγάρι έβαλε τέλος στην έντονη φημολογία που είχε αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα γύρω από την προσωπική του ζωή.

Ο Cristiano Ronaldo και η Georgina Rodriguez φαίνεται πως κατάφεραν να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την ιδιαίτερη αυτή στιγμή.

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