Τις καλοκαιρινές της διακοπές συνεχίζει η Ελένη Βουλγαράκη, έχοντας επιλέξει την Αντίπαρο για λίγες ημέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης, μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα.

Η ραδιοφωνική παραγωγός μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ένα νέο άλμπουμ φωτογραφιών από την παραμονή της στο κυκλαδίτικο νησί, αποκαλύπτοντας στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στις διακοπές.

Οι εικόνες που δημοσίευσε αποτυπώνουν βόλτες, βουτιές στη θάλασσα, καλοκαιρινά τοπία και όμορφες στιγμές με την παρέα της.

Η Ελένη Βουλγαράκη φαίνεται να απολαμβάνει με τον καλύτερο τρόπο τις ημέρες ξεγνοιασιάς, πριν επιστρέψει στους επαγγελματικούς της ρυθμούς.

View this post on Instagram A post shared by Εleni Voulgaraki ☆ (@voulgaraki_el)

Govastiletto.gr – Ελένη Βουλγαράκη: Το νέο επαγγελματικό βήμα της μετά την μετακόμιση στην Πορτογαλία