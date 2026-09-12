Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, η Μαρία Κορινθίου μοιράστηκε μια προσωπική ανάμνηση από εκείνη την ημέρα, όταν βρισκόταν στις ΗΠΑ για τις σπουδές της.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία από τη φοιτητική της ταυτότητα και περιέγραψε όσα έζησε την πρώτη ημέρα στο πανεπιστήμιό της.

Όπως ανέφερε, την ώρα που έβγαζε φωτογραφία για το student ID, οι τηλεοπτικές οθόνες μετέδιδαν τις πρώτες εικόνες από την επίθεση.

Η ίδια θυμήθηκε το σοκ όταν το δεύτερο αεροπλάνο χτύπησε τον δεύτερο πύργο, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε η κατάρρευση των κτιρίων.

Οι φοιτητές ενημερώθηκαν για εκκένωση και στη συνέχεια δόθηκε εντολή να επιστρέψουν όλοι στα σπίτια τους, καθώς ολόκληρη η χώρα μπήκε σε κατάσταση συναγερμού.

Η Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε ακόμη στις δυσκολίες επικοινωνίας εκείνη την εποχή, καθώς δεν υπήρχαν smartphones και social media, ενώ οι τηλεφωνικές γραμμές δεν λειτουργούσαν κανονικά.

Όπως σημείωσε, έμειναν για τρεις ημέρες κλεισμένοι στα σπίτια τους, περιμένοντας ενημέρωση για τις εξελίξεις.

Η ανάμνηση αυτή ήρθε ξανά στην επιφάνεια 25 χρόνια μετά, καθώς η κόρη της ξεκινά πλέον το δικό της ταξίδι στην ανώτατη εκπαίδευση. «Σήμερα η πρώτη ημέρα του παιδιού μου στο κολέγιο – πανεπιστήμιο και όλα κάπως ζωντανεύουν μετά από 25 χρόνια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗔 𝗞𝗢𝗥𝗜𝗡𝗧𝗛𝗜𝗢𝗨 (@mariakorinthiou)

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