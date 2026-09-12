Τις τελευταίες πληροφορίες γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη σχολίασε η Σία Κοσιώνη μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στα όσα έχουν γίνει γνωστά για την «κλινική» στο Κολωνάκι, αλλά και στις νέες πληροφορίες που ήρθαν στο φως τις τελευταίες ώρες.

Με αφορμή τις δηλώσεις του δικηγόρου του τραγουδιστή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο φέρεται να βρισκόταν νεκρός στο Κολωνάκι, η Σία Κοσιώνη εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της στη συζήτησή της με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Τι ακούμε, τι ακούμε; Αν ισχύουν όλα αυτά, τότε μιλάμε για το άκρον άωτον του κυνισμού. Αυτό είναι απάνθρωπο. Αν επιβεβαιωθεί ότι ο άνθρωπος ήταν νεκρός εκεί, στην άκρη, μιάμιση ώρα και το μέλημά τους ήταν πώς θα καθαρίσουν τα ίχνη του… Με σοκάρει σε βαθιά ανθρώπινο επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δημοσιογράφος τόνισε παράλληλα, πως δεν πρέπει να υπάρξουν βιαστικές καταδίκες, καθώς η Δικαιοσύνη έχει πλέον αναλάβει την υπόθεση.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, έχουν προκύψει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία του χώρου, τους γιατρούς και τους ελέγχους από την Πολιτεία.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χατζηνικολάου διαφώνησε με την αναφορά σε «περίπου ελέγχους», υποστηρίζοντας πως στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν καθόλου έλεγχοι, καθώς, όπως είπε, είχαν δημοσιευτεί διαδικτυακά βίντεο που διαφήμιζαν δραστηριότητες οι οποίες απαγορεύεται να πραγματοποιούνται σε τέτοιους χώρους.

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