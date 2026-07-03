Το τελευταίο «αντίο» στον Μιχάλη Μόσιο θα πουν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι σήμερα την Παρασκευή 3 Ιουλίου, ενώ η οικογένειά του έκανε γνωστή και την επιθυμία της για όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστός ως «Ταμτάκος», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Την είδηση είχε ανακοινώσει ο γιος του την Τετάρτη, μέσα από συγκινητική ανάρτηση στο Facebook.

Με νέα δημοσίευση την Πέμπτη, ο γιος του ενημέρωσε ότι η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 11:00 το πρωί, στο Κοιμητήριο Βύρωνα. Παράλληλα, ανέφερε πως, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν μπορούν να κάνουν δωρεά σε φιλοζωική οργάνωση, καθώς μια τέτοια πράξη θα ήταν κάτι που θα χαροποιούσε ιδιαίτερα τον Μιχάλη Μόσιο, ο οποίος αγαπούσε πολύ τα ζώα.

govastiletto.gr -Μιχάλης Μόσιος: Την Παρασκευή η κηδεία του «Ταμτάκου»