Μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του διαγωνισμού Miss USA έγραψε η Justus Kelley, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια της φετινής διοργάνωσης, καταρρίπτοντας ένα στερεότυπο που διατηρήθηκε για δεκαετίες.

Η Justus Kelley επικράτησε ανάμεσα σε 51 υποψήφιες από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και παρέλαβε το στέμμα από την περσινή νικήτρια, Audrey Eckert.

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Η φετινή της νίκη, ωστόσο, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Justus Kelley είναι παντρεμένη και μητέρα, γεγονός που την καθιστά την πρώτη γυναίκα με αυτά τα χαρακτηριστικά που κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο στην 75χρονη ιστορία του θεσμού.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στα πρότυπα που για χρόνια συνδέονταν με τους διαγωνισμούς ομορφιάς, αναδεικνύοντας μια διαφορετική εικόνα για τη σύγχρονη γυναίκα και τους πολλαπλούς ρόλους που μπορεί να έχει στη ζωή της.

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Η Justus Kelley δεν περιορίζεται στην εικόνα μιας παραδοσιακής beauty queen, καθώς η προσωπική και επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει αρκετές διαφορετικές δραστηριότητες.

Είναι ανάδοχη μητέρα, έχει ιδρύσει μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ενώ έχει γράψει και παιδικά βιβλία. Παράλληλα, έχει σπουδάσει κοινοτική και δημόσια υγεία και σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος στο St. Jude Children’s Research Hospital.

Μαζί με τον σύζυγό της, Tyler, συμμετέχει ενεργά στο σύστημα αναδοχής, προσφέροντας φροντίδα σε παιδιά που χρειάζονται ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Η αναδοχή αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της ζωής της και όχι απλώς μια κοινωνική πρωτοβουλία που συνδέθηκε με τη συμμετοχή της στα καλλιστεία. Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό, η Justus Kelley βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής για έναν αρκετά ασυνήθιστο λόγο.

Σε αντίθεση με την εικόνα πολυτέλειας που συχνά συνοδεύει τους διαγωνισμούς ομορφιάς, έφτασε στον χώρο της διοργάνωσης έχοντας μεταφέρει ορισμένα από τα προσωπικά της αντικείμενα μέσα σε μαύρες σακούλες σκουπιδιών.

Η επιλογή της αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά συνδεόταν με την εμπειρία της ως ανάδοχη μητέρα και με την προσπάθειά της να αναδείξει τις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά όταν χρειάζεται να αποχωρήσουν από το σπίτι τους και να μετακινηθούν σε ένα νέο περιβάλλον.

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Το μήνυμα που έστειλε στον τελικό

Κατά την τελευταία φάση του διαγωνισμού, η Justus Kelley κλήθηκε να μιλήσει για το μήνυμα που θα ήθελε να περάσει μέσα από τον ρόλο της ως Miss USA. Η απάντησή της επικεντρώθηκε σε μια αντίληψη που αφορά πολλές γυναίκες: η οικογένεια και οι προσωπικές φιλοδοξίες δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές.

Η 31χρονη θέλησε να αναδείξει πως μια γυναίκα δεν χρειάζεται να επιλέξει ανάμεσα στη μητρότητα και στα όνειρα ή τους επαγγελματικούς της στόχους. Μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια και ταυτόχρονα να συνεχίσει να εξελίσσεται, να διεκδικεί νέες ευκαιρίες και να θέτει υψηλούς στόχους για τον εαυτό της.

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Μπορεί σήμερα αυτή η ιδέα να μοιάζει αυτονόητη, η ιστορία όμως των καλλιστείων δείχνει πως τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι. Για πολλά χρόνια, οι προϋποθέσεις και τα πρότυπα που συνδέονταν με τους διαγωνισμούς ομορφιάς απέκλειαν ουσιαστικά γυναίκες που είχαν παντρευτεί ή αποκτήσει παιδιά.

Γι’ αυτό και η νίκη της Justus Kelley ξεπερνά τα όρια ενός ακόμη διαγωνισμού ομορφιάς. Ανοίγει μια μεγαλύτερη συζήτηση γύρω από τα όρια που εξακολουθούν να τίθενται στις γυναίκες και γύρω από το ερώτημα αν η φιλοδοξία μπορεί πράγματι να έχει ηλικιακό ή οικογενειακό «όριο».

Η Justus Kelley κατάφερε να κατακτήσει έναν τίτλο που για δεκαετίες ήταν συνδεδεμένος με μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα γυναίκας, αποδεικνύοντας στην πράξη πως η μητρότητα, ο γάμος και η προσωπική επιτυχία μπορούν να συνυπάρχουν.

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