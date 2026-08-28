Μια ιδιαίτερα συγκινητική οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κατερίνα Καινούργιου, αποκαλύπτοντας πως η μόλις τεσσάρων μηνών κόρη της γνώρισε για πρώτη φορά τη γιαγιά της.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο, στο οποίο η μικρή Ξένια βρίσκεται στην αγκαλιά της προγιαγιάς της.

Η εικόνα είχε για την ίδια ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς η ίδια είχε βρεθεί κάποτε στην ίδια αγκαλιά.

«Σήμερα, ο χρόνος ενώθηκε σε μια αγκαλιά. Η γιαγιά μου κράτησε στην αγκαλιά της την κόρη μου. Η γυναίκα που κρατούσε κάποτε εμένα στην αγκαλιά της, κράτησε σήμερα τη δισέγγονή της. Τέσσερις γενιές. Μια στιγμή. Μια ολόκληρη ζωή ανάμεσά τους», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για τη μοναδική αίσθηση του να βλέπει την αγάπη να περνά από τη μία γενιά στην επόμενη, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή ένα ανεκτίμητο δώρο.

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