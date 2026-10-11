Την είδηση για το νέο ζευγάρι της σόουμπιζ σχολίασε η Ναταλία Γερμανού στον αέρα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται». Ο λόγος για τη σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα με την Κατερίνα Νοτοπούλου, την οποία αποκάλυψε ο ίδιος ο ηθοποιός μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πληροφορία έφτασε στην παρουσιάστρια κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης από τη συνεργάτιδά της, Αναστασία Ζάρκα, με την ίδια να μην κρύβει την έκπληξή της.

«Ναταλία μου, πριν πάμε στα διεθνή, να πάμε σε έναν έρωτα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου την τελευταία ώρα. Μιλάω για τον Πασχάλη Τσαρούχα και την Κατερίνα Νοτοπούλου, την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε και φωτογραφία που την ανάρτησε ο ίδιος ο ηθοποιός στον προσωπικό του λογαριασμό», είπε σχετικά η δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια, η Ναταλία Γερμανού σχολίασε, πως δεν είχε καταλάβει τίποτα σχετικά με την εν λόγω σχέση. «Χαμπάρι δεν πήρα. Α! Χαμπάρι… Δεν είχα πάρει χαμπάρι, όμως», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, βλέποντας παράλληλα, την εικόνα του ζευγαριού, για να συμπληρώσει βρίσκοντας ιδιαίτερα τρυφερή την ανάρτηση του Πασχάλη Τσαρουχά: «Θα μου πεις, γιατί να πάρεις χαμπάρι κοπέλα μου».

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