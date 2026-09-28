Ένα απρόοπτο είχε η Nicole Scherzinger λίγο πριν ανέβει στη σκηνή με τις Pussycat Dolls, καθώς υπέστη έγκαυμα στο πόδι της μόλις μία ώρα πριν από τη συναυλία τους στο Άμστερνταμ.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε μέσα από τα Instagram Stories της πως καυτό νερό χύθηκε πάνω στο πόδι της, προκαλώντας έγκαυμα και φουσκάλες. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από την εμφάνισή της στο Ziggo Dome, στο πλαίσιο της περιοδείας «PCD Forever Tour».

Μοιράζοντας μια φωτογραφία του τραυματισμού της, η Nicole Scherzinger έγραψε με χιούμορ: «Τίποτα σαν το να χύνεται καυτό νερό στο πόδι σου μία ώρα πριν από την εμφάνισή σου. Αλλά το σόου πρέπει να συνεχιστεί».

Παρά τον τραυματισμό, η τραγουδίστρια δεν ακύρωσε την εμφάνισή της και ανέβηκε κανονικά στη σκηνή.

Μάλιστα, λίγο αργότερα δημοσίευσε βίντεο από τη συναυλία, στα οποία τραγουδά και χορεύει κανονικά, χωρίς να δείχνει ότι την επηρεάζει το έγκαυμα.

Η Nicole Scherzinger απέδειξε έτσι πως, παρά το απρόοπτο που προέκυψε λίγο πριν από το live, ήταν αποφασισμένη να συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά της και να σταθεί στη σκηνή μαζί με τις Pussycat Dolls.

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