Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Νίκος Τερζής το βράδυ του Σαββάτου 6 Ιουνίου, ως καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη».

Ο καταξιωμένος μουσικοσυνθέτης και μουσικός παραγωγός αναφέρθηκε εκτενώς στις συμπράξεις του με κορυφαία ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Μάλιστα, προχώρησε σε μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη, σημειώνοντας πως επέλεγε συνειδητά να συνεργάζεται μαζί τους στα πρώτα τους βήματα, προτού χτίσουν τη σημερινή τους καριέρα, καθώς ανέκαθεν τον γοήτευε η διαδικασία της δημιουργίας ενός καλλιτέχνη από το μηδέν.

«Eγώ δεν πήγα ποτέ με φτασμένους καλλιτέχνες. Ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Ο Σάκης ήταν στο μηδέν όταν ο ασχολήθηκα, ο Μαζωνάκης το ίδιο. Η Παπαρίζου, την έφεραν απ΄έξω εδώ και ήταν στο μηδέν. Δεν ήθελα να ασχοληθώ με φτασμένους καλλιτέχνες. Πέρα από τη σπουδαία δουλειά που είχαμε κάνει με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, δεν ήθελα φτασμένους καλλιτέχνες, ήθελα να δημιουργώ από το μηδέν.

Το έστηνα το πώς θα ειπωθεί κάτι, και το πώς θα είναι αυτό για να λειτουργήσει προς τα έξω» είπε ο Νίκος Τερζής.

Δείτε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί:

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