Το Παρίσι επέλεξαν για το Σαββατοκύριακό τους ο Brad Pitt και η Ines de Ramon, δίνοντας το «παρών» στον μεγάλο τελικό γυναικών του Roland Garros το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το λαμπερό ζευγάρι μαγνήτισε τα βλέμματα στις κερκίδες, παρακολουθώντας με αμείωτο ενδιαφέρον τη γεμάτη ένταση αναμέτρηση ανάμεσα στη Μίρα Αντρέεβα και τη Μάγια Χβαλίνσκα.

Οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετοι, με τον φωτογραφικό φακό να τους απαθανατίζει σε συνεχείς και γεμάτες οικειότητα συζητήσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Όσον αφορά το αγωνιστικό μέρος, πραγματοποιώντας μία καθηλωτική εμφάνιση που δεν άφησε ιδιαίτερα περιθώρια στην αντίπαλό της, η Μίρα Αντρέεβα κατέκτησε το Roland Garros κερδίζοντας στον τελικό με 2-0 σετ (6-3, 6-2) τη Μάγια Χβαλίνσκα.

Στο κεντρικό κορτ “Φιλίπ Σατριέ” του Παρισιού, η 19χρονη Ρωσίδα κυριάρχησε, πανηγυρίζοντας τον πιο σπουδαίο τίτλο στο ξεκίνημα της καριέρας της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roland-Garros (@rolandgarros)

govastiletto.gr – Brad Pitt: Σπάνια κοινή εμφάνιση με την εντυπωσιακή σύντροφό του, Ines de Ramon στο Παρίσι