Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση επιφύλασσε η χθεσινή βραδιά (Σάββατο, 6 Ιουνίου) στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου, καθώς ανάμεσα στους θαμώνες βρέθηκε η Άντζελα Δημητρίου.

Μόλις η νεαρή ερμηνεύτρια αντιλήφθηκε την παρουσία της 71χρονης σταρ, την πλησίασε για να την τιμήσει. Αμέσως, η ορχήστρα έδωσε το σύνθημα και οι δυο τους τραγούδησαν μαζί το ντουέτο τους «Πού τη βρήκε;» —που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025— με το σχετικό βίντεο να αναρτάται στον επίσημο λογαριασμό του μαγαζιού στο Instagram.

Στο τέλος της ερμηνείας τους οι δύο τραγουδίστριες καταχειροκροτήθηκαν από τους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου.

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr -Κατερίνα Λιόλιου: Πώς ο στυλίστας της ανατρέπει τους κανόνες