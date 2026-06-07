Μια συγκλονιστική στιγμή που ξεχειλίζει από δύναμη ψυχής μοιράστηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος με τους ακολούθους του στο Instagram.

Έναν χρόνο μετά τον βαρύ τραυματισμό που υπέστη από κροτίδα το Πάσχα του 2025, ο ταλαντούχος σολίστ επέστρεψε θριαμβευτικά στη μεγάλη του αγάπη. Σε βίντεο που ανέβασε, ο γνωστός μουσικός εμφανίζεται να παίζει ξανά κλαρίνο σε έναν γάμο, συγκινώντας και ξεσηκώνοντας τους πάντες με το «Σήμερα γάμος γίνεται». Οι καλεσμένοι και το ζευγάρι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, αποθεώνοντας τον, για τη μεγάλη του επιστροφή.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε χαρακτηριστικά: «Να ζήσετε σαν τα ψηλά βουνά φιλαράκια μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

Ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, κατά τον οποίο έχασε δύο δάχτυλα, ωστόσο από την πρώτη στιγμή δεν έκρυψε την επιθυμία του να επιστρέψει στην καθημερινότητά του.

Όσοι βρέθηκαν στον γάμο δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους, βλέποντάς τον ξανά να παίζει μπροστά σε κόσμο, ενώ το βίντεο συγκέντρωσε δεκάδες μηνύματα στήριξης και αγάπης από τους διαδικτυακούς του φίλους.

Το νέο βίντεο, πάντως, αποτελεί ίσως την πιο δυνατή απόδειξη ότι τα δύσκολα ανήκουν πλέον στο παρελθόν, και πως ο Άρης Μουγκοπέτρος βρίσκεται ξανά εκεί όπου ανήκει, πίσω από το αγαπημένο του κλαρίνο.

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