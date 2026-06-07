Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Αντώνης Ρέμος, καλεσμένος του Τάσου Τρύφωνος στην εκπομπή «Τετ α Τετ». Ο δημοφιλής καλλιτέχνης γύρισε τον χρόνο πίσω, αναπολώντας τα παιδικά του χρόνια και μιλώντας ανοιχτά για το διαζύγιο των γονιών του, καθώς και για τις οικονομικές και οικογενειακές αντιξοότητες που βίωσε σε νεαρή ηλικία. Παράλληλα, ο κορυφαίος ερμηνευτής άνοιξε την καρδιά του για την προσωπική του ευτυχία, περιγράφοντας τις πιο όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς του στο πλευρό της συζύγου του, Υβόννης Μπόσνιακ, και της κόρης τους, Ελένης.

«Δουλεύαμε όλοι για να τα βγάλουμε πέρα. Πρέπει να προσέχουμε για ό,τι συμβαίνει μέσα στην οικογένεια. Πρέπει να προστατεύουμε τα παιδιά. Ειδικά στις ηλικίες μέχρι 12-15 χρονών» εξομολογήθηκε ο Αντώνης Ρέμος.

«Οι πληγές αυτές είναι αναλλοίωτες στον χρόνο. Το καταλαβαίνεις μετά, οι χαρακές στην ψυχή σου μένουν πάντα, όταν είναι παιδικές. Οι γονείς που δεν ταιριάζουν και θέλουν να χωρίζουν, να κοιτάξουν να βγάλουν έξω από το περιβάλλον τα παιδιά», συμπλήρωσε με αφορμή το διαζύγιο των γονιών του.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αντώνης Ρέμος μίλησε για την απώλεια της Μαρινέλλας με την οποία συνδέονταν με μια μακροχρόνια φιλία.

«Δεν είχα αντιληφθεί το μέγεθος του κακού που πρόκειται να έρθει. Μου λείπει η φυσική της παρουσία και κρατάω και τα λόγια της Ελένης της κόρης μου που πρόλαβε και έζησε στιγμές μαζί της. «Μου λείπει μπαμπά που δεν θα την ξαναδώ». Είναι τόσο ξεκάθαρη η απάντηση και είναι αλήθεια αυτό. Εμάς που την γνωρίζουμε προσωπικά, σίγουρα μας λείπει κάθε μέρα η φυσική της παρουσία. Η μουσική, ο ήχος, η εικόνα της, είναι πάντα εκεί», είπε ο Αντώνης Ρέμος.

Για την απώλεια του Παντελή Παντελίδη: «Είναι μια πληγή μέσα μου. Είναι πολύ στενάχωρο, που ένα τόσο νέο παιδί “έφυγε” ξαφνικά και με τέτοιο τρόπο και δυστυχώς γράφτηκαν χιλιάδες αερολογίες και κυήματα της φαντασίας. Ήταν, είναι και θα είναι μια οντότητα, που έχω ζήσει κοντά της.

Δυστυχώς η μοίρα μας έπαιξε ένα πολύ κακό παιχνίδι με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή και να αφήσει αναπάντητα πολλά ερωτήματα και τις πληγές μας».

Όπως πρόσθεσε στη συνέχεια, δεν θα ξεχάσει το πρωινό που ο περίγυρός του βρέθηκε σε πανικό, λίγο πριν ανακοινώσουν το όνομα του τραγουδιστή που βρέθηκε νεκρός σε τροχαίο.

«Όταν με ξύπνησαν το πρωί και είδα το αυτοκίνητό μου αναποδογυρισμένο και ότι υπήρχε ένας νεκρός τραγουδιστής… Δεν είχαν πει ακόμα το όνομά του και η αδερφή μου και η μητέρα μου έπαιρναν τηλέφωνο να δούνε αν είμαι εγώ ή όχι. Είχε γίνει ένας μεγάλος χαμός. Ο Παντελής για μένα ήταν και θα είναι πάντα στην ψυχή μου. Μακάρι να μην συνέβαινε αυτό, να γύριζα τον χρόνο πίσω».

Η ημέρα του γάμου του με την Υβόννη Μπόσνιακ

«Ήταν ο ιδανικότερος γάμος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Ήταν ακριβώς ιδανικός σε όλα του. Στους καλεσμένους, στην οργάνωση, στο πώς μας τίμησε ο κόσμος που ήρθε. Το απολαύσαμε, ήταν μια γιορτή, το χαρήκαμε πάρα πάρα πολύ» αποκάλυψε ο τραγουδιστής.

Ενώ για την κόρη του Ελένη είπε: «Είναι ακόμη σε μια ηλικία που περνά με την γιαγιά της πολλές μέρες μαζί γιατί μένει ακριβώς από κάτω. Τώρα είναι 11 χρονών (…) Εκείνη την μέρα της γέννησής της θυμάμαι την κάθε της στιγμή, την κάθε της ανάσα, τον κάθε της ήχο. Θυμάμαι την πρώτη φορά που η κόρη μού έδωσε φιλί και με είπε “μπαμπά”, γνωρίζοντας την έννοια της λέξης».

govastiletto.gr -Αντώνης Ρέμος: Το χειρουργείο που κράτησε κρυφό και το δημόσιο «ευχαριστώ» της Υβόννης Μπόσνιακ