Στο απόγειο της προσωπικής της ευτυχίας βρίσκεται η Δόμνα Μιχαηλίδου. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η γνωστή πολιτικός βίωσε δύο μοναδικές και καθοριστικές στιγμές: τον γάμο της με τον καθηγητή Ψυχιατρικής Λεωνίδα Μαντωνάκη, καθώς και τη βάφτιση του μονάκριβου γιου τους, επισφραγίζοντας με τον πιο όμορφο τρόπο την οικογενειακή τους γαλήνη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κορύνας Μανταγάρη στη Real Life, το ζευγάρι βάφτισε χτες Σάββατο 6 Ιουνίου τον 13 μηνών γιο του σε στενό οικογενειακό κύκλο, επιλέγοντας να του δώσει ένα όνομα με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Ο μικρός πήρε το όνομα Άρης, τιμώντας τον αγαπημένο πατέρα της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε μία κίνηση με ξεχωριστό συμβολισμό για την ίδια και την οικογένειά της.

Η βάφτιση του μικρού Άρη πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρουσία μόνο αγαπημένων συγγενών και στενών φίλων του ζευγαριού, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα συγκινητικό.

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Λίγους μήνες νωρίτερα, η Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Λεωνίδας Μαντωνάκης είχαν επίσης ενώσει τις ζωές τους με τα δεσμά του γάμου. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2025 σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, στην αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά.

Το μυστήριο τέλεσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, με το ζευγάρι να γιορτάζει την αγάπη του λίγους μόλις μήνες πριν υποδεχθεί το πρώτο του παιδί και ξεκινήσει το πιο όμορφο κεφάλαιο της κοινής του ζωής.

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