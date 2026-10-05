Μία άκρως συγκινητική στιγμή χάρισε ο Νίκος Βέρτης στους θαμώνες του μαγαζιού όπου εμφανίζεται αυτή την περίοδο στη Θεσσαλονίκη όταν κατά τη διάρκεια του προγράμματός του έπιασε στα χέρια του το μπουζούκι και ερμήνευσε οργανικά τη μεγάλη επιτυχία «Ώρες Μικρές», ένα κομμάτι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη σφραγίδα του εκλιπόντος καλλιτέχνη.

Αυτό που έκανε τη στιγμή ακόμη πιο συγκινητική ήταν πως ο Νίκος Βέρτης επέλεξε να μην τραγουδήσει. Άφησε το μπουζούκι να «μιλήσει» και το τραγούδι να ακουστεί χωρίς φωνητικά, σε μια κίνηση που πολλοί εξέλαβαν ως φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη και στη μοναδική σχέση που είχε ο ίδιος με το συγκεκριμένο κομμάτι.

Αποθέωση στα σχόλια

Οι χρήστες του TikTok αποθέωσαν τον Νίκο Βέρτη για την επιλογή του να μην προσπαθήσει να τραγουδήσει το κομμάτι, αλλά να αφήσει τη μουσική και τους στίχους να θυμίσουν σε όλους τη φωνή του ανθρώπου που το έκανε δικό του.

«Σεβασμός στον Νίκο Βέρτη… που επέλεξε να παίξει μόνο με το μπουζούκι, αφήνοντας τη μουσική να μιλήσει. Γιατί κάποια τραγούδια έχουν τη φωνή του ανθρώπου που τα έκανε δικά του», έγραψε ο χρήστης του TikTok που ανέβασε το βίντεο.

«Αυτό είναι ο απόλυτος σεβασμός»

Η κίνηση του Νίκου Βέρτη δεν άφησε ασυγκίνητους τους χρήστες των social media, με τα σχόλια κάτω από το βίντεο να αποθεώνουν τον τραγουδιστή και να αναφέρονται στη σχέση του «Ώρες Μικρές» με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Άφησε την μουσική να μιλήσει γιατί οι στίχοι ανήκουν στο Μαζώ και επέλεξε το μπουζούκι που του άρεσε αντί για κιθάρα», «Αυτό είναι ο απόλυτος σεβασμός, μπράβο του», «Μου ήταν αδιάφορος… μετά απ’ αυτό τον συμπάθησα. Ο Μαζωνάκης τραγουδούσε τα πάντα και τους πάντες …αυτόν κανένας», «Μοναδικός μπράβο Νίκο αξιόλογος όπως πάντα», ήταν μερικά από τα υπόλοιπα σχόλια.

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