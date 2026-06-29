Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πόζαραν αγκαλιασμένοι μπροστά στο ηλιοβασίλεμα.
Οι δυο ηθοποιοί βρέθηκαν στην Πάρο για το γαμήλιο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Bruno Cerella και την Κυριακή 28 Ιουνίου η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες μαζί με τον σύντροφό της από την τελετή ανταλλαγής όρκων του ζευγαριού.
Η ηθοποιός φορούσε ένα ροζ φόρεμα με ένα ώμο, το οποίο συνδύασε με χρυσά αξεσουάρ, ενώ ο σύντροφός της επέλεξε λευκό παντελόνι, γαλάζιο πουκάμισο και μαύρο σακάκι. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν αγκαλιά με φόντο τη θάλασσα και τον πορτοκαλί ουρανό, ενώ στην ανάρτηση που έκανε η ίδια, δημοσίευσε και στιγμιότυπα δίπλα στη Μαίρη Συνατσάκη και στην Ευγενία Σαμαρά που ήταν επίσης καλεσμένες στο πάρτι, ενώ δεν έλειψαν και φωτογραφίες της Αθηνάς Οικονομάκου με τον σύζυγό της.
Δείτε τις φωτογραφίες:
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govastiletto.gr – Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο γαμήλιο πάρτι των Οικονομάκου και Cerella