Η ηθοποιός φορούσε ένα ροζ φόρεμα με ένα ώμο, το οποίο συνδύασε με χρυσά αξεσουάρ, ενώ ο σύντροφός της επέλεξε λευκό παντελόνι, γαλάζιο πουκάμισο και μαύρο σακάκι. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν αγκαλιά με φόντο τη θάλασσα και τον πορτοκαλί ουρανό, ενώ στην ανάρτηση που έκανε η ίδια, δημοσίευσε και στιγμιότυπα δίπλα στη Μαίρη Συνατσάκη και στην Ευγενία Σαμαρά που ήταν επίσης καλεσμένες στο πάρτι, ενώ δεν έλειψαν και φωτογραφίες της Αθηνάς Οικονομάκου με τον σύζυγό της.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doretta Papadimitriou (@dorettapapadimitriou_official)

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