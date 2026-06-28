Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella ζουν ένα από τα πιο όμορφα και ξεχωριστά τριήμερα της ζωής τους, αφού οι εκδηλώσεις του γάμου τους έχουν ξεκινήσει ήδη στην Πάρο.

Η πρώτη συνάντηση με τους αγαπημένους τους πραγματοποιήθηκε στο beach bar Crios, μέσα σε ένα χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό. Οι μελλόνυμφοι υποδέχτηκαν φίλους και συγγενείς λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη τους ημέρα, απολαμβάνοντας ένα όμορφο pre-wedding πάρτι.

Κατά τη διάρκειά του δεν έλειψαν οι βουτιές στη θάλασσα, τα χαμόγελα και οι τρυφερές στιγμές ανάμεσα στο ζευγάρι. Η κάμερα του Mykonos Live TV τους κατέγραψε να ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί μέσα στο νερό, με την ηθοποιό να κρατάει στα χέρια της την κόρη της.

Με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο της Πάρου και στο πλευρό των αγαπημένων τους προσώπων, η Αθηνά Οικονομάκου και ο εκλεκτός της καρδιάς της έδειχναν πολύ ευτυχισμένοι.

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