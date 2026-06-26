Σε καλοκαιρινή και ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση βρέθηκαν στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και η Όλγα Κεφαλογιάννη, πραγματοποιώντας μία από τις πιο σπάνιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους.

Τα δύο ξαδέλφια έδωσαν το «παρών» στην παράσταση «Εκάβη – Στη σκιά της Πολιτείας», σε μια βραδιά που συγκέντρωσε προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής και του πολιτισμού, στο κέντρο της Αθήνας.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη επέλεξε ένα καλοκαιρινό εμπριμέ φόρεμα, το οποίο συνδύασε με εσπαντρίγιες, δίνοντας έναν κομψό, αλλά και άνετο χαρακτήρα στην εμφάνισή της.

Η έξοδός τους είχε έντονο πολιτιστικό χαρακτήρα, καθώς συνδέθηκε με την παράσταση «Εκάβη – Στη σκιά της Πολιτείας», μια σύγχρονη σκηνική προσέγγιση της ευριπίδειας τραγωδίας που συνδυάζει την αρχαία γραφή με φιλοσοφικά κείμενα, δημιουργώντας έναν στοχαστικό διάλογο γύρω από την έννοια της δικαιοσύνης και της εξουσίας.