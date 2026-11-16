Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου, με αφορμή το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, καταφέρνοντας να συνδυάσουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με χαλαρές, προσωπικές στιγμές. Το ζευγάρι, που πλέον ζει ανοιχτά τον έρωτά του, απόλαυσε τη διαμονή του στη συμπρωτεύουσα, με την πολιτικό να μοιράζεται ένα κοινό τους στιγμιότυπο στο Instagram, αποχαιρετώντας έτσι τη φετινή διοργάνωση.

Στη selfie που ανέβασε, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί στον φακό, με την Κατερίνα Νοτοπούλου να επιλέγει να γράψει μια σύντομη λεζάντα: «Αντίο Φεστιβάλ».

Ένα ακόμη στιγμιότυπο από την κοινή τους καθημερινότητα, καθώς οι δύο τους έχουν αρχίσει να μοιράζονται κατά διαστήματα στιγμές από τη σχέση τους.

Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2026

Η σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα και της Κατερίνας Νοτοπούλου έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2026, όταν ο γνωστός ηθοποιός επέλεξε να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του για την πολιτικό μέσα από τα social media. Συγκεκριμένα, είχε δημοσιεύσει κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με μια ιδιαίτερα τρυφερή αφιέρωση: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο τους βρίσκονται ήδη στη φάση της συγκατοίκησης, περνώντας το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς και για τους δύο, καθώς εκεί η Κατερίνα Νοτοπούλου αναπτύσσει την πολιτική της δραστηριότητα, ενώ ο Πασχάλης Τσαρούχας πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ζορμπάς».

Φυσικά, οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις τούς οδηγούν κατά διαστήματα και στην Αθήνα. Η πολιτικός εργάζεται πάνω σε ένα σημαντικό project που συνδέεται με την επιστημονική της ιδιότητα ως ψυχολόγου, ενώ ο ηθοποιός έχει παράλληλα τις δικές του καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Μάλιστα, οι δυο τους έχουν βρεθεί αρκετές φορές και στην Κύπρο, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της σειράς «Μπλε Ώρες», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Πασχάλης Τσαρούχας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paschalis Papatsarouchas (@pas_tsarouchas)

govastiletto.gr -Πασχάλης Τσαρούχας – Κατερίνα Νοτοπούλου: Έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους