Ένας αγώνας του NBA ανάμεσα στους Los Angeles Clippers και τους Oklahoma City Thunder απέκτησε έναν εντελώς διαφορετικό πρωταγωνιστή από εκείνους που βρίσκονταν στο παρκέ.

Η influencer και fitness model Brittany Renner εμφανίστηκε στις courtside θέσεις του Intuit Dome με μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική μαύρη εμφάνιση, μαζί με τη Celina Powell, προκαλώντας σειρά αντιδράσεων στις εξέδρες αλλά και ένα κύμα από memes και σχόλια στα social media.

Οι Clippers μπορεί να επικράτησαν των Thunder με 113-112 το βράδυ της Παρασκευής, 13 Νοεμβρίου, ωστόσο μετά το τέλος της αναμέτρησης μεγάλο μέρος της διαδικτυακής συζήτησης περιστρεφόταν γύρω από μία και μόνο φωτογραφία.

Η φωτογραφία που έγινε viral

Το στιγμιότυπο τράβηξε ο φωτογράφος των Los Angeles Times Wally Skalij, τη στιγμή που η Renner επέστρεφε στη θέση της δίπλα στο παρκέ.

Η ίδια βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, όμως αυτό που έκανε τη φωτογραφία να εξαπλωθεί με μεγάλη ταχύτητα στο διαδίκτυο ήταν οι εκφράσεις των θεατών που κάθονταν πίσω της.

Μία γυναίκα εμφανίζεται με το στόμα ανοιχτό και εμφανώς έκπληκτη, ενώ αρκετοί ακόμη θεατές φαίνονται να στρέφουν το βλέμμα τους προς την influencer. Η συγκεκριμένη αντίδραση μετατράπηκε σχεδόν αμέσως σε meme, με χρήστες στο X να σχολιάζουν περισσότερο τους ανθρώπους στο φόντο παρά την ίδια τη Renner.

Ο Skalij συνόδευσε τη φωτογραφία με μία απολύτως ουδέτερη λεζάντα, γράφοντας ουσιαστικά ότι οι φίλαθλοι παρακολουθούν τον αγώνα την ώρα που μία γυναίκα επιστρέφει στη θέση της.

Η αντίθεση μεταξύ της λιτής περιγραφής και του στιγμιότυπου ήταν αρκετή για να απογειώσει ακόμη περισσότερο τη δημοσίευση.

Σε ανάρτηση που αναπαρήγαγε τη φωτογραφία στο X, χρήστης χαρακτήρισε το καρέ τόσο χαρακτηριστικό ώστε πιθανότατα θα κυκλοφορεί στο διαδίκτυο για χρόνια. Άλλες δημοσιεύσεις συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

«Νόμιζα ότι ήταν ΑΙ»

Η φωτογραφία έφτασε ακόμη και στο Barstool Sports, όπου συντάκτης παραδέχθηκε ότι όταν την είδε για πρώτη φορά πίστεψε ότι μπορεί να είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτό που του προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση, όπως σημείωσε, ήταν οι διαφορετικές εκφράσεις των ανθρώπων που βρίσκονταν γύρω από τη Renner τη στιγμή της λήψης.

Στα social media ακολούθησε πραγματική «βροχή» σχολίων. Άλλοι αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, άλλοι σχολίασαν ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν υπερβολική για έναν αγώνα μπάσκετ και αρκετοί επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στις αντιδράσεις των θεατών.

Ένας χρήστης έφτασε να αναρωτηθεί αν η έκπληκτη γυναίκα της φωτογραφίας πρόλαβε τελικά να τελειώσει το κουτί με τα Sour Patch Kids που κρατούσε, σχόλιο που επίσης άρχισε να αναπαράγεται.

Η απάντηση της Brittany Renner

Η ίδια η Renner όχι μόνο δεν προσπάθησε να αποφύγει τη συζήτηση, αλλά μπήκε ενεργά σε αυτή.

Αναδημοσίευσε τη viral φωτογραφία στο X γράφοντας ειρωνικά:

«Who wears this to a game…»

δηλαδή «Ποια φοράει κάτι τέτοιο σε έναν αγώνα…».

Who wears this to a game… — Brittany Renner (@brittanyrennerr) November 14, 2026

Η ανάρτησή της είχε ξεπεράσει τις 640.000 προβολές και τα 4.500 likes μέχρι την Κυριακή.

Λίγο αργότερα συνέχισε στο ίδιο ύφος, αναδημοσιεύοντας υλικό από την εμφάνισή της και γράφοντας σαρκαστικά «Bring back shame», δηλαδή «φέρτε πίσω την ντροπή», υιοθετώντας ουσιαστικά ένα από τα επιχειρήματα όσων την επέκριναν.

Μαζί της η Celina Powell

Η Renner δεν βρισκόταν μόνη της στο Intuit Dome.

Δίπλα της ήταν η επίσης γνωστή διαδικτυακή προσωπικότητα Celina Powell, με τις δύο γυναίκες να εμφανίζονται με συντονισμένες μαύρες εμφανίσεις και να κάθονται δίπλα στο γήπεδο.

Βίντεο από την αρένα δείχνουν τις δύο influencers να κινούνται προς τις θέσεις τους κρατώντας ποτά, ενώ οι κάμερες τις ακολουθούν. Τα συγκεκριμένα πλάνα διαδόθηκαν ευρέως σε X και Instagram τις επόμενες ώρες.

Σύμπτωση ή promotion για τις «Toxic Twins»;

Υπάρχει, πάντως, ακόμη ένα στοιχείο που κάνει την εμφάνισή τους στον αγώνα ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι Brittany Renner και Celina Powell θα συνεργαστούν σε νέο project του Zeus Network, με τίτλο «Toxic Twins».

Το promo του project τις παρουσιάζει μαζί και αναφέρει πρεμιέρα στις 16 Νοεμβρίου, ενώ η Powell άλλαξε ακόμη και την περιγραφή του λογαριασμού της στο X ώστε να αναφέρεται ως «1/2 of Toxic Twins».

Μάλιστα, η Powell είχε δημοσιεύσει φωτογραφία με τη Renner και τον επικεφαλής του Zeus Network, Lemuel Plummer, χρησιμοποιώντας μόνο emojis, με τη Renner να την αναδημοσιεύει.

Η χρονική συγκυρία έκανε αρκετούς χρήστες να υποθέσουν ότι η εμφάνιση στον αγώνα των Clippers μπορεί να είχε και προωθητικό χαρακτήρα για τη νέα τους συνεργασία.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η παρουσία τους στο γήπεδο ή η επιλογή των συγκεκριμένων εμφανίσεων αποτελούσε οργανωμένη διαφημιστική ενέργεια.

Ποια είναι η Brittany Renner

Η 34χρονη Brittany Renner έχει χτίσει εδώ και χρόνια μεγάλη παρουσία στα social media ως fitness model και influencer, ενώ από το 2023 έως το 2025 συμμετείχε στο reality «Basketball Wives».

Είναι επίσης γνωστή στο κοινό του NBA λόγω της σχέσης της με τον παίκτη P.J. Washington, με τον οποίο έχει αποκτήσει έναν γιο.

Το τελευταίο διάστημα είχε βρεθεί ξανά στην επικαιρότητα λόγω της δικαστικής διαμάχης για τη διατροφή του παιδιού τους, αίτημα που τελικά απέσυρε, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στο Μισισίπι, λέγοντας ότι θέλει να ξαναχτίσει τη ζωή της.

Αυτή τη φορά, πάντως, δεν χρειάστηκε ούτε τηλεοπτική εμφάνιση ούτε κάποια δημόσια δήλωση για να επιστρέψει στα trends.

Μία φωτογραφία από τις courtside θέσεις, οι αυθόρμητες αντιδράσεις όσων κάθονταν πίσω της και μία ειρωνική ανάρτηση ήταν αρκετά ώστε η Brittany Renner να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του συγκεκριμένου αγώνα του NBA.