Παναθηναϊκός και Ζέλικο Ομπράντοβιτς ένωσαν ξανά τους δρόμους τους έπειτα από 14 χρόνια, με τον θρυλικό προπονητή του ευρωπαϊκού μπάσκετ να επιστρέφει στο μέρος όπου έγραψε τις πιο χρυσές σελίδες της μακρόχρονης πορείας του στα παρκέ.

Μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, που ενισχύθηκε από την παρουσία 3.000 οπαδών του Παναθηναϊκού έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθάρισε στην ανακοίνωσή της ότι το συμβόλαιο έχει διάρκεια τριών ετών, με τις απολαβές του Σέρβου τεχνικού να αγγίζουν συνολικά το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο «Ζοτς» τόνισε τους ισχυρούς δεσμούς που τον συνδέουν με τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, με την οικογένεια Γιαννακόπουλου αλλά και την πόλη της Αθήνας, παρά τη 14χρονη απουσία του.

«Ποτέ δεν έχασα τη σύνδεση με αυτή την οικογένεια. Θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα. Το παρελθόν είναι κάτι ωραίο και σημαντικό, αλλά πρέπει να ζούμε το παρόν. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι έχουμε μέσα μας και να λειτουργήσουμε σαν μία οικογένεια», είπε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ο κόουτς.

Η σχέση αλληλοσεβασμού με τη μητέρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι η αναβίωση μιας σχέσης που χτίστηκε πάνω στον αμοιβαίο σεβασμό, την αγάπη και τις οικογενειακές αξίες που πάντα χαρακτήριζαν την «πράσινη» οικογένεια. Σε αυτή την υπόθεση, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και άνθρωποι που προτιμούν να μένουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μία από αυτούς είναι η κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου, μητέρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και σύζυγος του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου.

Η μητέρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου είναι μια κομψή και αριστοκρατική γυναίκα που κάνει σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η Παρτίζαν τίμησαν για ακόμα μία χρονιά τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, στο ομώνυμο τουρνουά που διοργάνωσε ο Παναθηναϊκός στην Αυστραλία. Εκεί ο τότε προπονητής της Σέρβικης ομάδας είχε έναν θερμό εναγκαλισμό με τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου, τη μητέρα του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ποια είναι η Δέσποινα Γιαννακοπούλου

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κάιρο της Αιγύπτου. Οι γονείς της ήταν Έλληνες, σημαίνοντα μέλη της ομογενειακής παροικίας του Καΐρου. Παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια στην Ελλάδα.

Με τον αείμνηστο σύζυγό της Παύλο Γιαννακόπουλο, ιδρυτή της μεγαλύτερης στην Ελλάδα φαρμακευτικής εταιρείας, της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., και ιδιοκτήτη του Τμήματος Μπάσκετ του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου τον οποίο ανέδειξε ως ένα από τα πιο επιτυχημένα αθλητικά σωματεία παγκοσμίως, έζησαν μαζί 45 ευτυχισμένα χρόνια.

Ο γιος της, Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι πρόεδρος της ΒΙΑΝΕΞ, άξιος συνεχιστής του πατρός του γιγαντώνοντας την εταιρεία αυτού με γνώμονα το γενικό καλό. Επίσης, είναι ιδρυτής και ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου Ομίλου Ψηφιακών Μέσων στην Ελλάδα, της DPG Group of Companies, ο οποίος καλύπτει με τη θεματολογία του, όλο το φάσμα ενδιαφερόντων της σύγχρονης ζωής.

Η ίδια ασχολήθηκε με την συγγραφή βιβλίων. Η ευχέρεια με την οποία χειρίζεται την Αγγλική, την Γαλλική και την Αραβική γλώσσα, της επέτρεψε να εμπλουτίσει τις γνώσεις της, ερευνώντας επισταμένα στη διεθνή βιβλιογραφία για θέματα που καλύπτουν τα δικά της εξειδικευμένα ενδιαφέροντα και καλύπτουν πανανθρώπινες ανάγκες εμβάθυνσης σε διαχρονικά ζητήματα και καίρια ερωτήματα. Τίτλοι βιβλίων της είναι: «Ωριαία Αστρολογία – Τα χαμένα κλειδιά», «Παραδοσιακή αστρολογία στη σύγχρονη εποχή», «Χρηματιστηριακή Αστρολογία», «Carmen Astrologicum – Αστρολογική Ωδή», «Αθλητική αστρολογία», «Τα μυστικά της Ωριαίας Αστρολογίας».

Με την εγγονή της, Δέσποινα που πήρε το όνομά της

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος διατηρεί μια εξαιρετικά στενή και τρυφερή σχέση με τη μητέρα του, Δέσποινα Γιαννακοπούλου. Η μητέρα του τον στηρίζει έμπρακτα, συνοδεύοντάς τον συχνά σε σημαντικούς αγώνες του Παναθηναϊκού, ενώ ο ίδιος της έχει τεράστια αδυναμία.

Δείτε παρακάτω την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου σε κοσμικό πάρτι τα Χριστούγεννα του 2024. Βίντεο είχε δημοσιεύσει στον λογαριασμό του στο Instagram ο pr manager Γιώργος Ντάβλας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Davlas (@george_davlas)

Φωτογραφίες: NDP photo agency

Με πληροφορίες από: pavlosgiannakopoulosfoundation.gr

govastiletto.gr – Δέσποινα Γιαννακοπούλου: Η καλλονή «Προεδρίνα» του Παναθηναϊκού με τους 160 χιλιάδες followers