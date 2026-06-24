Το ακίνητο του Μάκη Χριστοδουλόπουλου βρέθηκε, για ακόμη μια φορά, στη μέγγενη των πλειστηριασμών, αφού το σπίτι του που βρισκόταν στην Αιγιαλεία κατακυρώθηκε σε νέο ιδιοκτήτη.

Πρόκειται, μάλιστα, για επαναληπτικό πλειστηριασμό σε βάρος του τραγουδιστή και της συζύγου του για ακίνητο στην περιοχή της Αιγιαλείας.

Ο αρχικός πλειστηριασμός για τα περιουσιακά στοιχεία του ζεύγους έγινε στις 19 Νοεμβρίου 2025 και ήταν τριπλός. Επισπεύδουσα ήταν η doValue, με βάση διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (από το 2014), για είσπραξη απαίτησης ποσού 10.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στην κατασχετήρια έκθεση.

Τότε, από τους τρεις πλειστηριασμούς, ο βασικός κατέληξε άγονος, ενώ οι άλλοι δύο (για κατάστημα και μικρό οικόπεδο στην ίδια περιοχή) οδήγησαν σε κατακύρωση.

Για τη βασική ιδιοκτησία, δηλαδή το σπίτι και συνοδευτικά κτήρια του τραγουδιστή και της συζύγου του, ακολούθησαν διαδοχικοί άγονοι πλειστηριασμοί, μέχρι σήμερα που τελικά βγήκε με μειωμένη τιμή εκκίνησης, καθώς κάποιος το πλειοδότησε και το απέκτησε.

govastiletto.gr – Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Ξανά στο «σφυρί» τα ακίνητα του τραγουδιστή