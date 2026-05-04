Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κολοτούρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 48 ετών.

Ο ίδιος ήταν γενικός διευθυντής και συνιδιοκτήτης του ελληνικού fashion brand Zeus+Dione, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στον χώρο της μόδας και της επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Κολοτούρας έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, η οποία ξεκίνησε μετά από έντονα συμπτώματα που εμφανίστηκαν λίγο καιρό αφότου είχε συμμετάσχει στον Μαραθώνιο της Αθήνας.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η αδελφή του, Δήμητρα Κολοτούρα, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, γράφοντας: «Τι διαδρομή… Σε ευχαριστώ για όλα».

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή της, κάλεσε όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του, να προχωρήσουν σε δωρεά αντί για την αποστολή στεφάνων.

Ο εκλιπών είχε αποκτήσει ένα παιδί από τον γάμο του με τη Ναταλία Κατηφόρη, με την οποία είχαν χωρίσει. Η απώλειά του αφήνει πίσω ένα σημαντικό κενό, όχι μόνο στους οικείους του, αλλά και στον χώρο της ελληνικής μόδας, όπου είχε ενεργό και δημιουργικό ρόλο.