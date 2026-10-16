Για την επαγγελματική του διαδρομή στον χώρο της εστίασης αλλά και την επιλογή του να περιφρουρεί την ιδιωτική του ζωή μίλησε ο Στέφανος Νεδέλκος στο Grecvoyage.gr και τη Μαρία Χαραλάμπους.

Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται με εστιατόρια στην Κέρκυρα, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας το φετινό καλοκαίρι λόγω της σχέσης του με τη Σίσσυ Χρηστίδου. Παρά τις κοινές διακοπές που απόλαυσαν στο νησί των Φαιάκων, τόσο η παρουσιάστρια του MEGA όσο και ο Στέφανος Νεδέλκος επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, προστατεύοντας την προσωπική τους στιγμή από τα φώτα των μέσων.

Όσα είπε ο Στέφανος Νεδέλκος

Αν γύριζες τον χρόνο πίσω στην πρώτη μέρα που αποφάσισες να ασχοληθείς με την επιχειρηματικότητα, ποια συμβουλή θα έδινες στον νεότερο εαυτό σου;

Να έχει περισσότερη υπομονή. Όταν ξεκινάς, θέλεις όλα να γίνουν γρήγορα. Θέλεις άμεσα αποτελέσματα και πολλές φορές πιέζεις καταστάσεις. Με τα χρόνια καταλαβαίνεις ότι μια καλή επιχείρηση χτίζεται βήμα-βήμα. Και θα του έλεγα κάτι ακόμη: να εμπιστεύεται περισσότερο το ένστικτό του. Οι αριθμοί είναι απαραίτητοι, αλλά στην επιχειρηματικότητα υπάρχει και κάτι που δεν μετριέται εύκολα: το ένστικτο.

Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται σήμερα ένας νέος επιχειρηματίας για να πετύχει;

Όραμα, επιμονή και προσαρμοστικότητα. Δεν αρκεί να έχεις μια καλή ιδέα. Πρέπει να μπορείς να την εξελίξεις, να ακούς την αγορά, να καταλαβαίνεις τον πελάτη και να μην φοβάσαι να αλλάξεις κάτι όταν βλέπεις ότι δεν λειτουργεί. Και πάνω απ’ όλα χρειάζεται να αγαπάς αυτό που κάνεις. Γιατί αν δεν το αγαπάς, αργά ή γρήγορα θα σε κουράσει.

Σε μια εποχή όπου η προσωπική ζωή μπορεί εύκολα να βρεθεί στο δημόσιο ενδιαφέρον, πόσο σημαντικό είναι για εσένα να κρατάς κάποια κομμάτια της ζωής σου προσωπικά;

Πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να μοιράζεσαι τα πάντα για να είσαι αληθινός. Υπάρχουν πράγματα που αφορούν τη δουλειά και χαίρομαι να τα μοιράζομαι με τον κόσμο, αλλά υπάρχουν και κομμάτια της ζωής μου που θέλω να παραμένουν μόνο δικά μου. Η ιδιωτικότητα είναι μια μορφή ισορροπίας, ειδικά όταν η δουλειά σου σε φέρνει καθημερινά μπροστά σε πολύ κόσμο.

Η γνωριμία και ο έρωτας με τη Σίσσυ Χρηστίδου

Η γνωριμία τους, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πραγματοποιήθηκε το Πάσχα στην Κέρκυρα, με το νησί του Ιονίου να αποκτά έκτοτε ξεχωριστή θέση στην προσωπική ζωή της παρουσιάστριας. Η σχέση τους εξελίχθηκε μακριά από τη δημοσιότητα, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να επιλέγει να προστατεύσει αυτή τη νέα συνθήκη στη ζωή της.

Το φετινό καλοκαίρι η παρουσιάστρια πέρασε αρκετό χρόνο στην Κέρκυρα, όπου βρέθηκε μαζί με τα παιδιά της, τη στενή της φίλη Χριστίνα Κοντοβά και αγαπημένα της πρόσωπα. Την ίδια περίοδο, τα δημοσιεύματα για τη σχέση της με τον επιχειρηματία άρχισαν να πληθαίνουν, χωρίς ωστόσο η ίδια να προχωρά σε δημόσιες δηλώσεις για τον νέο της σύντροφο.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου ήρθαν στο φως και οι πρώτες κοινές φωτογραφίες του ζευγαριού, μέσα από το περιοδικό ΟΚ!. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Στέφανο Νεδέλκο κατά τη διάρκεια μιας απόδρασής τους στους Παξούς.

govastiletto.gr –Σίσσυ Χρηστίδου: Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο