Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το Σάββατο 13/6 στη Μεσσηνία σε ένα γραφικό εκκλησάκι στη Μάνη, παρουσία αγαπημένων φίλων, συγγενών και συναδέλφων.

Το γλέντι που ακολούθησε κράτησε μέχρι το πρωί της Κυριακής με μπόλικό χορό και τραγούδια. Μάλιστα, η Δανάη αφιέρωσε στον σύζυγό της ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίος τραγούδησε η ίδια με ζωντανά.

Πριν από τον γάμο, κυκλοφόρησαν φήμες πως η Δανάη Μπάρκα είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί και για αυτό παντρεύεται τον σύντροφό της τόσο γρήγορα. Μάλιστα, στις φήμες αυτές αναφέρθηκε και η Ανθή Βούλγαρη στο πλατό της εκπομπής, Κοινωνία ώρα Mega το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου.

«Ήταν πολύ όμορφη νύφη. Και ο γαμπρός ωραίο παλικάρι. Αληθεύει ότι είναι έγκυος η Δανάη; Υπάρχει αυτή η φήμη και δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ευαίσθητη περίοδος» σχολίασε η παρουσιάστρια

«Ό,τι κι αν είναι, να είναι ευτυχισμένοι. Βίον ανθόσπαρτον» συνέχισε η Ανθή Βούλγαρη, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να στέλνει κι κείνος με τη σειρά του τις ευχές του.

govastiletto.gr – Η πρώτη ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα ως παντρεμένη