Μια δυνατή βροχή προκάλεσε στιγμές αμηχανίας κατά την επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στην Αντίγκουα, με αφορμή τους εορτασμούς για την 45η επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας.

Το απρόοπτο σημειώθηκε στο γήπεδο κρίκετ Sir Vivian Richards, την ώρα που ακούγονταν οι εθνικοί ύμνοι.

Η βροχή άρχισε να πέφτει καταρρακτωδώς, με αποτέλεσμα ο Βρετανός μονάρχης να παραμείνει εκτεθειμένος, καθώς δεν είχε ακόμη φτάσει στα χέρια του κάποια ομπρέλα.

Η Καμίλα είχε ομπρέλα, ενώ ο Κάρολος περίμενε

Ο βασιλιάς καταγράφηκε εμφανώς ενοχλημένος, αναζητώντας την ομπρέλα του και κάνοντας κινήσεις που μαρτυρούσαν την ενόχλησή του. Την ίδια στιγμή, η βασίλισσα Καμίλα είχε ήδη εφοδιαστεί με μια διάφανη ομπρέλα και οδηγήθηκε στις θέσεις των επισήμων.

Ο Κάρολος χρειάστηκε να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί ο εθνικός ύμνος, προτού ο υπασπιστής του, ταγματάρχης Μπεν Ρίγκμπι, του παραδώσει τελικά μια ομπρέλα.

Γιατί καθυστέρησε η βοήθεια και το χιούμορ του βασιλιά

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, η καθυστέρηση δεν οφειλόταν σε αμέλεια, αλλά στο αυστηρό τοπικό πρωτόκολλο. Κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου, οι παρευρισκόμενοι πρέπει να παραμένουν ακίνητοι και σιωπηλοί, επομένως κανείς δεν μπορούσε να κινηθεί για να τον βοηθήσει.

Η βροχή διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά και στη συνέχεια η τελετή συνεχίστηκε κανονικά. Μάλιστα, ο βασιλιάς δεν έχασε το χιούμορ του. Αργότερα, μιλώντας με τον Πρωθυπουργό της Αντίγκουα και σχολίασε αστειευόμενος: «Νομίζω ότι το κοστούμι μου είναι έτοιμο να βγάλει νεροκάρδαμο».





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