Στο επίκεντρο ενδελεχούς ελέγχου από τις Διωκτικές Αρχές βρίσκεται η οικονομική δραστηριότητα του επικεφαλής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνου Φιρινίδη. Ενώ η οργάνωση συγκέντρωνε κεφάλαια με σκοπό τη στήριξη παιδιών με βαριές ασθένειες, τα ευρήματα της Ελληνικής Αστυνομίας φέρνουν στο φως ακραίες ανακολουθίες μεταξύ των επίσημων δηλώσεων εισοδήματος και των πραγματικών τραπεζικών ροών.

Από τα επιδόματα του ΟΑΕΔ στην οικονομική εκτόξευση

Τα στοιχεία των φορολογικών ετών 2018–2025 καταγράφουν μία σταδιακή, αλλά δυσεξήγητη μεταβολή των δηλωθέντων ποσών:

2018 – 2020: Τα πρώτα έτη ο πρόεδρος της οργάνωσης δήλωνε σχεδόν μηδενικά έσοδα. Το 2018 καταγράφηκαν μόνο επιδόματα ανεργίας (3.992,80 €), το 2019 επίδομα 2.000 € με έξοδα αγορών 527,27 €, ενώ το 2020 δήλωσε αποκλειστικά καταναλωτικές δαπάνες ύψους 5.670,74 €, χωρίς καθόλου εισόδημα.

2021 – 2022: Το 2021 παρουσίασε μισθούς μόλις 3.202,60 €, την ώρα που οι δαπάνες για αγαθά άγγιξαν τα 16.236,06 € και προστέθηκαν 6.000 € για απόκτηση/μίσθωση οχημάτων. Το 2022, με καθαρές αποδοχές 15.146,21 € και αφορολόγητα 630 €, τα έξοδα αγορών εκτινάχθηκαν στα 47.014,82 €.

2023 – 2025: Το 2023 εμφάνισε επαγγελματικά κέρδη 29.178,19 € με αντίστοιχες δαπάνες 53.565,97 €. Το 2024, παρά τα ισχνά κέρδη των 295,03 € και ανάλωση κεφαλαίου 1.200 €, οι αγορές ξεπέρασαν τα 56.300 €. Η κορύφωση ήρθε το φορολογικό έτος 2025, οπότε δήλωσε καθαρά επιχειρηματικά κέρδη 146.401,67 € και δαπάνες 43.106,77 €.

Το φορολογικό προφίλ της 35χρονης συντρόφου

Αντίστοιχη εικόνα απόκλισης εσόδων και εξόδων παρουσιάζουν και οι φορολογικές δηλώσεις της 35χρονης συντρόφου του, η οποία επισήμως εμφανιζόταν ως διαζευγμένη σύζυγος, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι επρόκειτο για εικονικό διαζύγιο:

2018: Επίδομα ανεργίας 1.353 €

2019: Μόνο καταναλωτικές δαπάνες 659 €

2020: Εισόδημα 443 €

2021: Εισόδημα 3.964 €

2022: Εισόδημα 7.200 € έναντι εξόδων 10.600 €

2023: Εισόδημα 12.317 € έναντι εξόδων 13.000 €

2024: Εισόδημα 9.643 € έναντι εξόδων 12.700 €

2025: Εισόδημα 7.500 € έναντι εξόδων 20.300 €

O «λαβύρινθος» των τραπεζικών λογαριασμών και τα μετρητά

Το μεγαλύτερο βάρος της δικογραφίας εστιάζει στην κίνηση των προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών του επικεφαλής της ΜΚΟ, για το διάστημα Οκτωβρίου 2018 – Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό:

– Πιστώθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά με αιτιολογία δωρεάς για τους σκοπούς του Σωματείου, ωστόσο ελάχιστα από αυτά κατέληξαν πράγματι σε δικαιούχους ή οικογένειες ασθενών.

– Στους ίδιους λογαριασμούς διοχετεύθηκαν αξιοσημείωτα κέρδη από στοιχηματικές πλατφόρμες, καθώς και καταθέσεις μετρητών που άγγιξαν το 1,49 εκατ. ευρώ.

– Οι συνολικές εκταμιεύσεις έφτασαν τα 1,68 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ., το μέγεθος αυτών των συναλλαγών είναι παντελώς ασύμβατο με τα δηλωθέντα εισοδήματά του, δεδομένου μάλιστα ότι τόσο οι φυσικές παρακολουθήσεις, όσο και οι καταγεγραμμένες συνομιλίες, πιστοποιούν πως ο ίδιος δεν ασκούσε καμία εμφανή επαγγελματική δραστηριότητα.