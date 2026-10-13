Σε πλήρη ρήξη οδηγούνται η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας, σημαδεύοντας με τον χειρότερο τρόπο μια κοινή πορεία 50 ετών.

Η κρίση στις σχέσεις των δύο καλλιτεχνών κλιμακώθηκε δραματικά με αφορμή τη μεγάλη επετειακή συναυλία στο ΟΑΚΑ, εξελισσόμενη σε μια οξεία οικονομική και καλλιτεχνική διαμάχη. Σύμφωνα με την πλευρά της Άννας Βίσση, ο συνθέτης απαίτησε εκβιαστικά το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ μόλις τρεις ημέρες πριν από το live, απειλώντας με ακύρωση.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Καρβέλας υποστηρίζει μέσω ανακοίνωσης ότι η διαφωνία ήταν αμιγώς καλλιτεχνική, καταγγέλλοντας τον αποκλεισμό του από τις αποφάσεις της παραγωγής, το υπερβολικό κόστος των εισιτηρίων και την αισθητική του σόου. Η υπόθεση οδηγείται πλέον στις δικαστικές αίθουσες, με τον δικηγόρο της τραγουδίστριας, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, να αποκλείει κάθε ενδεχόμενο εξωδικαστικού συμβιβασμού, την ώρα που ο συνθέτης απαγορεύει αυστηρά την ερμηνεία των τραγουδιών του.

Πώς απαντά ο Νίκος Καρβέλας στα όσα έχουν ακουστεί

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Νίκος Καρβέλας τις τελευταίες ημέρες έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας πέρα από τη ρήξη του με την Άννα Βίσση λόγω του φορολογικού ελέγχου που έγινε από την ΑΑΔΕ για τα έσοδά του από τις συναυλίες, αλλά και, για τα όσα αποκάλυψε το κοντινό περιβάλλον της τραγουδίστριας, το οποίο περιέγραψε τον συνθέτη ως εκβιαστικό και απειλητικό προς την καλλιτέχνιδα.

Το νέο δελτίο τύπου του μουσικοσυνθέτη

Ο ίδιος, σε δελτίο τύπου που εξέδωσε μέσω της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι, απαντά σε όλα τα παραπάνω, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Τις δύο τελευταίες μέρες, παρακολουθώ έκπληκτος και θυμωμένος τη συστηματική αναπαραγωγή συκοφαντικών δημοσιευμάτων και τη διακίνηση ψευδών, δήθεν “δημοσιογραφικών πληροφοριών”, που αφορούν σε φορολογικό έλεγχο, με ελεγχόμενο εμένα. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας γνωρίζω ότι όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα της εταιρίας στην οποία συμμετέχω (πχ εισοδήματα από συναυλίες και συναφείς εκδηλώσεις, περιλαμβανομένων των συναυλιών που έλαβαν χώρα στο Καλλιμάρμαρο και όλα τα προσωπικά μου εισοδήματα, από κάθε πηγή (πχ τα έσοδά μου από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, μουσικούς, εκδότες κλπ) είναι πλήρως διαυγή και δηλωμένα στις φορολογικές αρχές και έχουν εκδοθεί όλα ανεξαρτήτως τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία. Όλες οι κατά νόμον παρακρατήσεις και όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις μου έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο. Δεν υπάρχει καμία φορολογική υποχρέωση μου έναντι του Δημοσίου η οποία να μην έχει εξοφληθεί ή νόμιμα ρυθμιστεί.

Η φορολογική αρχή ανέκαθεν είχε και έχει στη διάθεσή της όλα τα σχετικά στοιχεία, από την οικεία ηλεκτρονική βάση φορολογικών δεδομένων από την οποία διαπιστώνεται ευχερώς η νόμιμη έκδοση παραστατικού για κάθε πηγή εισοδήματος εμού και του νόμιμου προσώπου στο οποίο συμμετέχω. Σε κάθε περίπτωση, η συνεργασία μου με τη φορολογική αρχή είναι δεδομένη και θα προσκομισθούν, δια των λογιστών μου οποιαδήποτε τυχόν στοιχεία ή δεδομένα έχουν ζητηθεί ή θα ζητηθούν. Κατόπιν των παραπάνω, εξαιρετικά αλγεινή εντύπωση και τεράστια απορία μου προκαλεί η “πηγή” διαρροής των εναντίων μου ψευδών και συκοφαντικών πληροφοριών, καθώς επίσης και τα κίνητρα τόσο εκείνον που διαρρέουν ψευδή όσο και εκείνον που σπεύδουν να τα δημοσιοποιήσουν. Με το παρόν σας γνωρίζω ότι οποιαδήποτε σχετική αναπαραγωγή αναληθών και προσβλητικών δημοσιευμάτων με τα οποία επιχειρείται η παρουσίασή μου ως προσώπου που έχει δήθεν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις, θα αντιμετωπισθεί δια της νόμιμης οδού» είπε ο Νίκος Καρβέλας χαρακτηριστικά στη νέα του ανακοίνωση.

govastiletto.gr -Νίκος Καρβέλας: Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ για 850.000 ευρώ – Το επεισόδιο με τους ελεγκτές στο σπίτι του