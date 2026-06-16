Σε μια ριζική μεταρρύθμιση που αλλάζει πλήρως το τοπίο των αεροπορικών μετακινήσεων στην Ευρώπη, προχωρούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί.

Η νέα συμφωνία εστιάζει στη διατήρηση του αυστηρού καθεστώτος αποζημιώσεων για πτήσεις που καθυστερούν, στον εξορθολογισμό και την απλοποίηση των διαδικασιών διεκδίκησης για τους επιβάτες, αλλά και στη διευκόλυνση των ίδιων των αεροπορικών εταιρειών κατά τη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο προσαρμόζει τους κανόνες για τις λεγόμενες «έκτακτες περιστάσεις», επιτρέπει στους ταξιδιώτες να συγκρίνουν πιο εύκολα τους αεροπορικούς ναύλους, εισάγει απόλυτη διαφάνεια στην τιμολόγηση των χειραποσκευών και ενισχύει ουσιαστικά την προστασία των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα την πολιτική συμφωνία.

Σύμφωνα με τους νέους, σαφείς και αυστηρούς κανόνες, η συμφωνία προβλέπει συγκεκριμένα:

Διατήρηση αποζημιώσεων: Αν μία πτήση καθυστερήσει πάνω από 3 ώρες, οι επιβάτες εξακολουθούν να δικαιούνται αποζημίωση, η οποία κλιμακώνεται βάσει της απόστασης: 250 € για πτήσεις έως 1.500 χλμ., 400 € από 1.500 έως 3.500 χλμ. και 600 € για πτήσεις άνω των 3.500 χλμ.

Τέλος στον κανόνα «no-show»: Πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή, καθώς αν ένας επιβάτης δεν χρησιμοποιήσει για οποιονδήποτε λόγο το εισιτήριο της αναχώρησης, η αεροπορική εταιρεία δεν μπορεί πλέον να του ακυρώσει την πτήση επιστροφής, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κανονικά, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

Διαφάνεια στις χρεώσεις για τις χειραποσκευές: Οι τιμές των εισιτηρίων γίνονται απόλυτα ξεκάθαρες από την αρχή της κράτησης. Θα εμφανίζεται υποχρεωτικά και ευκρινώς η τελική τιμή με χειραποσκευή και η τιμή χωρίς αυτήν, βάζοντας τέλος στις κρυφές χρεώσεις στο τελευταίο στάδιο της αγοράς.

Ταχύτερες διαδικασίες: Η διεκδίκηση των χρημάτων γίνεται πιο απλή, καθώς θεσπίζονται συγκεκριμένες, δεσμευτικές προθεσμίες, ώστε οι επιβάτες να λαμβάνουν γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία όσα δικαιούνται.

Όριο στην παραμονή εντός αεροσκάφους: Σε περιπτώσεις μεγάλων καθυστερήσεων πριν από την απογείωση (στο έδαφος), οι επιβάτες δεν θα υποχρεούνται πλέον να παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου.

Δωρεάν κοινή θέση για παιδιά: Παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών θα κάθονται υποχρεωτικά δίπλα στον ενήλικα που τα συνοδεύει, χωρίς η αεροπορική εταιρεία να επιβάλλει επιπλέον χρέωση για την κράτηση της συγκεκριμένης θέσης.

Σαφήνεια στις «Έκτακτες Περιστάσεις»: Οριοθετείται με ακρίβεια το πότε μια εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης (π.χ. λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων), ώστε να μην χρησιμοποιείται ο όρος καταχρηστικά.

Ενίσχυση προσβασιμότητας: Θεσπίζονται αυστηρότερα μέτρα για το σεβασμό και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα, ενώ παράλληλα όλες οι εταιρείες υποχρεούνται να ενημερώνουν πληρέστερα το κοινό για τα δικαιώματά του.