Για «στροφή της Ελλάδας» προς την προσέλκυση μεγάλων διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων (hedge funds) και εύπορων επενδυτών κάνει λόγο σημερινό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Monde.

Όπως επισημαίνεται, εταιρείες που κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης κερδοσκοπούσαν εις βάρος του ελληνικού χρέους επιλέγουν πλέον την Αθήνα ως έδρα δραστηριοποίησης, σηματοδοτώντας μια ριζική αλλαγή σκηνικού.

Τα διεθνή funds που επιλέγουν την Αθήνα

Στο ρεπορτάζ γίνεται ειδική αναφορά στην έναρξη δραστηριοποίησης στην ελληνική πρωτεύουσα ισχυρών ονομάτων της διεθνούς αγοράς, όπως η Millennium Management και η Rokos Capital Management.

Παράλληλα, καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον για αντίστοιχες κινήσεις και από άλλα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια, μεταξύ των οποίων η Capula και η Verition.

Το νέο φορολογικό καθεστώς ως καταλύτης

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα, η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με το νέο φορολογικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί.

Το καθεστώς προβλέπει δραστική μείωση της φορολόγησης από 15% σε 5% για τα μπόνους και τις αποδόσεις συμμετοχής στα κέρδη (carried interest) των διαχειριστών κεφαλαίων, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι οι εταιρείες πραγματοποιούν ετήσιες λειτουργικές δαπάνες ύψους τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το δημοσίευμα υπογραμμίζει πως η ίδρυση και λειτουργία γραφείου στη χώρα δεν συνεπάγεται τη φορολόγηση ολόκληρης της μητρικής εταιρείας, καθιστώντας την εγκατάσταση στην Αθήνα ιδιαίτερα ελκυστική.

Το νέο φορολογικό καθεστώς ως καταλύτης

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα, η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με το νέο φορολογικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί.

Το καθεστώς προβλέπει δραστική μείωση της φορολόγησης από 15% σε 5% για τα μπόνους και τις αποδόσεις συμμετοχής στα κέρδη (carried interest) των διαχειριστών κεφαλαίων, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι οι εταιρείες πραγματοποιούν ετήσιες λειτουργικές δαπάνες ύψους τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το δημοσίευμα υπογραμμίζει πως η ίδρυση και λειτουργία γραφείου στη χώρα δεν συνεπάγεται τη φορολόγηση ολόκληρης της μητρικής εταιρείας, καθιστώντας την εγκατάσταση στην Αθήνα ιδιαίτερα ελκυστική.