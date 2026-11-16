Την αναπτυξιακή της δυναμική διατηρεί η ευρωπαϊκή οικονομία, παρά την άνοδο των τιμών της ενέργειας, το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και τις διαταραχές στο διεθνές περιβάλλον, με τη δημοσιονομική πολιτική και τις επενδύσεις να συμβάλλουν καθοριστικά στη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αυξανόμενες επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελούν έναν σημαντικό θετικό παράγοντα για τη δυναμική της οικονομίας.

Ωστόσο, η έκθεση European Economic Outlook της EY για τον Οκτώβριο του 2026 εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε αυξημένα επίπεδα, οδηγώντας τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Η πορεία της ελληνικής οικονομίας

Το ΑΕΠ της Ελλάδας αναμένεται να αυξηθεί με υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφοντας άνοδο κατά 1,6% το 2026, έναντι 1,0% στο σύνολο της Ευρωζώνης και 1,4% στην Ε.Ε.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω στο 2,1% το 2027, θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο το 2028 και θα διαμορφωθεί στο 1,4% το 2029.

Παράλληλα, αναμένεται σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων, οι οποίες εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 4,3% το 2026, κατά 1,2% το 2027 και θα επιταχυνθούν εκ νέου στο 2,6% το 2028. Θετικές προοπτικές καταγράφονται και για τις εξαγωγές, με προβλεπόμενη άνοδο 2,7% το 2026 και 3% έως 3,6% ετησίως την επόμενη τριετία.

Οι προοπτικές της Ευρωζώνης και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Σύμφωνα με την έκθεση της EY, η οικονομία της Ευρωζώνης αναμένεται να παραμείνει ανθεκτική, παρά τις πιέσεις από τα υψηλότερα επιτόκια και τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωζώνης εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί από 1% το 2025 σε 1,2% το 2026 και 1,3% το 2027, ενώ για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανάπτυξη τοποθετείται στο 1,0% το 2026 και στο 1,4% το 2027.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα στήριξης των ευρωπαϊκών οικονομικών προοπτικών, καθώς οι δαπάνες που συνδέονται με αυτήν, σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική πολιτική, ενισχύουν τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, μετριάζοντας τις αρνητικές διεθνείς επιδράσεις.

Πληθωρισμός και νομισματική πολιτική

Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο του 2026 εξαιτίας του ενεργειακού κόστους, ενώ ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός. Καθώς οι τιμές της ενέργειας αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά, ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,0% το 2026 και στο 3,1% το 2027, προτού αποκλιμακωθεί σημαντικά στο 1,9% το 2028.

Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός εκτιμάται στο 4,5% το 2026 και στο 3,2% το 2027, υποχωρώντας στο 2% το 2028 και το 2029. Η έκθεση επισημαίνει ότι στις οικονομίες της Νότιας Ευρώπης οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν εντονότερες, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος μετακυλίεται στις τιμές των υπηρεσιών που συνδέονται με τον τουρισμό.

Υπό αυτές τις συνθήκες, αναμένεται μία ακόμη αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη Fed, καθώς και δύο ακόμη αυξήσεις από την Τράπεζα της Αγγλίας, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στις μεγαλύτερες οικονομίες αναμένεται να παραμείνουν βραχυπρόθεσμα σε υψηλά επίπεδα πριν αρχίσουν να υποχωρούν.

Η παρέμβαση της EY Ελλάδος

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου, υπογράμμισε την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και τις υψηλές επιδόσεις της Ελλάδας. Όπως ανέφερε, για να διατηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας τα επόμενα χρόνια, απαιτείται η συνέχιση της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Παράλληλα, τόνισε ότι προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο θετικός αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης, η Ελλάδα θα πρέπει να επιταχύνει την υιοθέτηση του AI από τις επιχειρήσεις, επενδύοντας συστηματικά σε ψηφιακές υποδομές, δεξιότητες και δεδομένα, ώστε η τεχνολογία να μεταφραστεί σε ουσιαστική αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.