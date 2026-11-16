Για τρία εικοσιτετράωρα, οι Σέρρες αποτέλεσαν το παγκόσμιο επίκεντρο του drifting, διοργανώνοντας ένα κορυφαίο διεθνές event που συγκέντρωσε την ελίτ του αθλήματος. Το κρύο και η κατά διαστήματα βροχή δεν στάθηκαν εμπόδιο στη μεγάλη γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με τους θεατές που βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις να απολαμβάνουν ομηρικές μάχες, αδρεναλίνη και θέαμα υψηλού επιπέδου.

Ο 33χρονος Benediktas Čirba ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του FIA Intercontinental Drifting Cup στις Σέρρες, κατακτώντας μια σπουδαία νίκη σε έναν τελικό που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Λιθουανός οδηγός, πίσω από το τιμόνι μιας BMW G42, ξεπέρασε ακόμη και τα μηχανικά προβλήματα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του αγώνα και κατέκτησε τη νίκη μπροστά σε περισσότερους από 3000 θεατές που βρέθηκαν στο Αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών. Στην πορεία του προς την κορυφή, ο Čirba αρχικά επικράτησε του Ούγγρου Patrik Cselotei και στη συνέχεια απέκλεισε τον Πορτογάλο Raman Kandratsenka, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στους Top 8.

Εκεί αντιμετώπισε τον Ουκρανό Roman Zelinskyi, τον οποίο νίκησε σε μια ιδιαίτερα αμφίρροπη μάχη, παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Επόμενος αντίπαλός του ήταν ο Έλληνας Χρήστος Χαντζαράς. Ο Λιθουανός συγκέντρωσε υψηλότερη βαθμολογία από τον Έλληνα οδηγό, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Εκεί βρήκε απέναντί του τον Martins Immermanis, με Toyota GT86, καταφέρνοντας να επικρατήσει και να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Η νίκη αυτή έχει ξεχωριστή σημασία για τον Benediktas Čirba, καθώς αποτελεί την πρώτη του επικράτηση στο FIA Intercontinental Drifting Cup, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την εντυπωσιακή παρουσία του στις Σέρρες καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Ο Martins Immermanis έφτασε μέχρι τον μεγάλο τελικό, όπου ηττήθηκε από τον Λιθουανό αντίπαλό του, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο FIA Intercontinental Drifting Cup. Στην πορεία του προς τον τελικό απέκλεισε διαδοχικά τον Κύπριο Χρήστο Κούτα με Toyota Supra, τον Νορβηγό Kasper Eidsmo Sand με Nissan 200SX S13, καθώς και τον Πρωταθλητή Γαλλίας του 2026, Mathias Locatelli, με Nissan S15. Στα ημιτελικά, ο Immermanis βρέθηκε αντιμέτωπος με τον εξαιρετικό Σταύρο Γρύλλη. Ο Έλληνας οδηγός έφτασε πολύ κοντά στην πρόκριση, ωστόσο ένα λάθος στα τελευταία μέτρα της μάχης αποδείχθηκε καθοριστικό, δίνοντας στον Λετονό την ευκαιρία να πάρει τη νίκη και το εισιτήριο για τον τελικό.

Το βάθρο των νικητών συμπλήρωσε ο Έλληνας Σταύρος Γρύλλης, ο οποίος κατέκτησε την τρίτη θέση, κερδίζοντας τον μικρό τελικό, σε μια αμιγώς ελληνική μονομαχία. Ο 24χρονος οδηγός από την Κω, ο οποίος πραγματοποίησε φέτος μια εξαιρετική χρονιά στο Πολωνικό Πρωτάθλημα Drift, έδειξε τις δυνατότητές του και στις Σέρρες, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Στον δρόμο προς την τετράδα απέκλεισε διαδοχικά τη Yeva Ivanov, τον Daniel Pelikan και τον Yves Meyer. Ωστόσο, το εμπόδιο του Martins Immermanis αποδείχθηκε ανυπέρβλητο στα ημιτελικά, με αποτέλεσμα ο Έλληνας οδηγός να διεκδικήσει την τρίτη θέση στον μικρό τελικό απέναντι στον συμπατριώτη του Χρήστο Χαντζαρά. Η πολυαναμενόμενη ελληνική μονομαχία, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο Χρήστος Χαντζαράς αντιμετώπισε μηχανική βλάβη στην BMW M3 E36 του, με αποτέλεσμα ο Σταύρος Γρύλλης να κατακτήσει την τρίτη θέση του FIA Intercontinental Drifting Cup.

Από την πλευρά του, ο οκτώ φορές Έλληνας πρωταθλητής είχε δείξει εξαιρετική αγωνιστική φόρμα καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, ωστόσο η ατυχία του χτύπησε την πόρτα στο τέλος. Πιο συγκεκριμένα, μια βλάβη στο μάτι του στροφάλου της BMW M3 E36 δεν του επέτρεψε να διεκδικήσει επί ίσοις όροις την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, ολοκληρώνοντας τέταρτος την πορεία του στο FIA IDC. Στο δρόμο του για τον μικρό τελικό της διοργάνωσης, απέκλεισε αρχικά τον Ιωάννη Βερνίκο Ευγενίδη σε μια δύσκολη μονομαχία που κρίθηκε σε επαναληπτικό πέρασμα, τον Ουκρανό Timur Lypskyi που ήταν εντυπωσιακός στις κατατακτήριες του Σαββάτου και τον επίσης Ουκρανό Artem Khorolskyi, ενώ δεν κατάφερε να περάσει στον μεγάλο τελικό, καθώς ηττήθηκε από τον Benediktas Cirba. Από την άλλη πλευρά, ο Αλέξανδρος Σπονδυλίδης δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στους Top 16 της διοργάνωσης, καθώς αποκλείστηκε από τον Πορτογάλο Raman Kandratsenka. Tην ίδια μοίρα είχε και ο νεαρός Κύπριος, Χρήστος Κούτα που αποκλείστηκε νωρίς.

Η εξαιρετική παρουσία των Ελλήνων οδηγών στις Σέρρες επισφραγίστηκε με την κατάκτηση του Nations Cup από την Ελλάδα! Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τους Σταύρο Γρύλλη, Χρήστο Χαντζαρά, Ιωάννη Βερνίκο Ευγενίδη, Αλέξανδρο Σπονδυλίδη και Μάριο Δακτυλίδη, συγκέντρωσε 154 βαθμούς κατακτώντας μια εντός έδρας νίκη. Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε την προσπάθειά της η Ουκρανία με 111 βαθμούς, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Λετονία με 109 βαθμούς.

Το FIA Intercontinental Drifting Cup 2026 ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για την Ελλάδα, η οποία πανηγύρισε όχι μόνο την κατάκτηση του Nations Cup, αλλά και την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη, με τον Σταύρο Γρύλλη. Η επιτυχημένη φιλοξενία μιας τόσο σημαντικής διεθνούς διοργάνωσης, σε συνδυασμό με την παρουσία περισσότερων από 3.000 θεατών, επιβεβαίωσε τις δυνατότητες του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών να διοργανώνει αγώνες υψηλού επιπέδου. Παράλληλα, αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την εξωστρέφεια του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, ενισχύοντας τη θέση της χώρας μας στον διεθνή χάρτη του motorsport και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερες διοργανώσεις στο μέλλον.

Χορηγοί του FIA Intercontinental Drifting Cup 2026 ήταν ο Όμιλος Myconian Collection, η Σχολή Ασφαλούς Οδήγησης Driving Academy και η Superfast Ferries.