Εικόνες που παραπέμπουν σε σκηνές… βγαλμένες από τη Βίβλο καταγράφηκαν στην Ισπανία, όταν χιλιάδες μικρά ψάρια άρχισαν ξαφνικά να εκτινάσσονται από τη θάλασσα και να καταλήγουν πάνω στην προβλήτα, στα αλιευτικά δίχτυα και δίπλα στα αγκυροβολημένα σκάφη.

Το ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 15 Νοεμβρίου στο αλιευτικό λιμάνι Caleta de Vélez, στον δήμο Vélez-Málaga της Μάλαγα.

Βίντεο που κατέγραψαν άνθρωποι στο λιμάνι δείχνουν ένα τεράστιο κοπάδι ασημόχρωμων ψαριών να κινείται με μεγάλη ταχύτητα μέσα στη λεκάνη του λιμανιού και, μέσα σε λίγα λεπτά, εκατοντάδες από αυτά να αρχίζουν να πετάγονται έξω από το νερό.

Για περίπου 20 λεπτά «έβρεχε» ψάρια

Το φαινόμενο άρχισε περίπου στις 12:45 το μεσημέρι και διήρκεσε σχεδόν 20 λεπτά.

Τα ψάρια έπεφταν πάνω στο τσιμέντο της προβλήτας, ανάμεσα στα στοιβαγμένα δίχτυα και γύρω από τα αλιευτικά σκάφη, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές θέαμα για όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο λιμάνι.

Πρόκειται για ψάρια που στην περιοχή αποκαλούνται «lachas» ή «alachas», μικρά πελαγικά ψάρια συγγενικά με τις σαρδέλες, τα οποία κινούνται συνήθως σε μεγάλα και ιδιαίτερα πυκνά κοπάδια.

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο επιχείρησαν να πετάξουν πίσω στη θάλασσα όσα ψάρια είχαν παραμείνει ζωντανά, ενώ πολλά από αυτά δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στο νερό.

Τι προκάλεσε το εντυπωσιακό φαινόμενο

Παρά την εντυπωσιακή εικόνα, οι ειδικοί και οι αλιείς της περιοχής εκτιμούν ότι πίσω από το φαινόμενο βρίσκεται ένας απολύτως φυσικός μηχανισμός: η προσπάθεια του κοπαδιού να ξεφύγει από έναν μεγαλύτερο θηρευτή.

Η επικεφαλής της Ένωσης Αλιέων της Caleta de Vélez, Mari Carmen Navas, επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανέφερε ότι το κοπάδι πιθανότατα κατέφυγε στο λιμάνι προσπαθώντας να γλιτώσει από κάποιο μεγάλο ψάρι που το καταδίωκε.

Δεν έχει εξακριβωθεί ποιος ήταν ο θηρευτής. Μεταξύ των πιθανών σεναρίων αναφέρεται η παρουσία τόνου, χωρίς όμως αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

Όταν ένα μεγάλο κοπάδι μικρών ψαριών εγκλωβιστεί σε έναν περιορισμένο χώρο, όπως η λεκάνη ενός λιμανιού, η πίεση από έναν γρήγορο θηρευτή μπορεί να προκαλέσει μαζική αντίδραση πανικού.

Τα ψάρια συγκεντρώνονται σε εξαιρετικά πυκνό σχηματισμό και αλλάζουν απότομα κατεύθυνση. Εάν βρεθούν στριμωγμένα απέναντι σε τοίχο ή προβλήτα, ορισμένα μπορεί να επιχειρήσουν να διαφύγουν πηδώντας πάνω από την επιφάνεια του νερού, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στη στεριά.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Όσο παράξενο κι αν φαίνεται, δεν πρόκειται για το πρώτο ανάλογο περιστατικό στις ακτές της Ανδαλουσίας.

Παρόμοιες μαζικές κινήσεις ψαριών έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην Calahonda της Nerja, στη Mezquitilla, αλλά και τον Ιούλιο του 2026 στο λιμάνι της Garrucha στην Αλμερία.

Και στις προηγούμενες περιπτώσεις, οι ειδικοί είχαν εξετάσει ως πιθανότερη εξήγηση την παρουσία κάποιου μεγάλου θηρευτή που ανάγκασε τα κοπάδια να κινηθούν απότομα προς τα ρηχά ή προς τις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Τα βίντεο από την Caleta de Vélez έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις εικόνες των χιλιάδων ψαριών να εκτινάσσονται ταυτόχρονα από τη θάλασσα να προκαλούν εντύπωση ακόμη και στους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά στο αλιευτικό λιμάνι.