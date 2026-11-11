Σε ένα πρωτοφανές οικονομικό τέλμα βυθίζεται η ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου εξαιτίας της στρατιωτικής σύγκρουσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Οι άμεσες υλικές καταστροφές ξεπερνούν ήδη τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 180 δισεκατομμύρια ευρώ), ενώ ο τελικός οικονομικός αντίκτυπος απειλεί να τετραπλασιαστεί μέσα στην επόμενη πενταετία, σύμφωνα με αναλυτική έκθεση της Allianz Trade που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Η ανάφλεξη ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι συνδυασμένες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά ιρανικών στόχων προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της Τεχεράνης, η οποία προχώρησε στο σφράγισμα του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ και σε αντίποινα κατά συμμαχικών χωρών της Ουάσιγκτον.

Η ένταση κλιμακώθηκε δραματικά από τον Ιούλιο με την ενεργό εμπλοκή των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι εξαπολύουν καθημερινά επιδρομές κατά της Σαουδικής Αραβίας, στοχεύοντας κρίσιμες μη στρατιωτικές υποδομές, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις αλλά και το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ.

Στο στόχαστρο οι ενεργειακές αρτηρίες

Το μεγαλύτερο βάρος των καταστροφών επωμίζονται οι οικονομίες που εξαρτώνται άμεσα από τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, περισσότερες από 80 στρατηγικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν δεχθεί πλήγματα, κυρίως στο Κουβέιτ, στο Κατάρ και στο Μπαχρέιν, με το ένα τρίτο αυτών να έχει υποστεί εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές.

Η ανάλυση χαρτογραφεί τις πιέσεις και στα έξι κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, Ομάν και Μπαχρέιν), επισημαίνοντας ότι εκτός από τα ενεργειακά δίκτυα, σοβαρούς τριγμούς καταγράφουν ο τουρισμός και η αγορά ακινήτων, τομείς που εισέρχονται πλέον σε φάση παρατεταμένης επιβράδυνσης.

Σωρευτική «τρύπα» 790 δισ. δολαρίων και έκρηξη χρέους

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, το συνολικό κόστος της σύρραξης εκτιμάται ότι θα εκτιναχθεί στα 790 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030. Το νούμερο αυτό αντιπροσωπεύει ένα σωρευτικό έλλειμμα ύψους 5,9% του περιφερειακού ΑΕΠ σε σχέση με την προπολεμική αναπτυξιακή δυναμική, αποτυπώνοντας το βαθύ χάσμα ανάμεσα στον αρχικό σχεδιασμό παραγωγής για την περίοδο 2026-2030 και στα νέα, υποβαθμισμένα δεδομένα.

Προκειμένου να καλύψουν τις πληγές, τα κράτη του Κόλπου αναγκάζονται να αναθεωρήσουν άρδην τα επενδυτικά τους πλάνα.

Τα φιλόδοξα megaprojects παραχωρούν τη θέση τους σε έκτακτες δαπάνες άμυνας, εθνικής ασφάλειας και θωράκισης κρίσιμων υποδομών, οι οποίες αναμένεται να απορροφήσουν από 380 έως 400 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα χρόνια, πυροδοτώντας παράλληλα ανησυχίες για απότομη αύξηση του δημόσιου χρέους.

Ύφεση στη Σαουδική Αραβία παρά τα κέρδη-ρεκόρ της Aramco

Στη Σαουδική Αραβία, την κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει πλέον συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 3,3%.

Παρά τη γεωπολιτική αστάθεια και τα προβλήματα διέλευσης από το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ λόγω των επιθέσεων των Χούθι, ο κρατικός πετρελαϊκός κολοσσός Saudi Aramco κατάφερε να κινηθεί σε αντίθετη τροχιά, ανακοινώνοντας στις αρχές Νοεμβρίου θεαματική άνοδο 34,6% στα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου, εξέλιξη που ωστόσο δεν αρκεί για να ανατρέψει το γενικευμένο κλίμα αβεβαιότητας στην περιφερειακή οικονομία.