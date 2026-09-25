Ακόμη και στους αιθέρες επεκτείνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τις ελεγκτικές της διαδικασίες, βάζοντας στο «ραντάρ» της τα αεροσκάφη, στο πλαίσιο της νέας και πιο επιθετικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Μετά την επιτυχημένη εφαρμογή της ειδικής πλατφόρμας παρακολούθησης για τη ναυσιπλοΐα —η οποία διαδραμάτισε καίριο ρόλο στον περιορισμό του λαθρεμπορίου ναυτιλιακών καυσίμων μέσω ειδοποιήσεων για απότομες μεταβολές σε ταχύτητες, βύθισμα ή εκτιμώμενους χρόνους άφιξης— η Φορολογική Διοίκηση περνά πλέον στο επόμενο στάδιο: την αεροπλοΐα.

Ψηφιακές διασταυρώσεις και στον αέρα

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, η παρακολούθηση πτήσεων και αεροσκαφών θα αξιοποιείται για τη συλλογή δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια θα διασταυρώνονται με φορολογικά και τελωνειακά στοιχεία. Ένα αεροσκάφος ή ακόμα και μια σειρά ύποπτων πτήσεων μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για εκτεταμένους ελέγχους, εφόσον εγείρονται υποψίες για παράνομες διακινήσεις ή απόκρυψη εισοδημάτων.

Η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και αυτόματων ειδοποιήσεων -όπως αναφέρει η ΕΡΤ- επιτρέπει στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να αντιδρούν πλέον με ταχύτητα και ακρίβεια, εντοπίζοντας κινήσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Με αυτόν τον τρόπο, το κυνήγι της φοροδιαφυγής αποκτά μια ολιστική διάσταση, καλύπτοντας στεριά, θάλασσα και αέρα.