Το τέταρτο κατά σειρά πρότυπο κατάστημα εξυπηρέτησης φορολογουμένων myPoint της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εγκαινιάστηκε την Τρίτη στον Πειραιά.

Το νέο κέντρο εξυπηρέτησης, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του μεγάρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς στην Πλατεία Οδησσού, ανοίγει επίσημα τις πύλες του για το κοινό την Παρασκευή 16 Ιουλίου.

Η τελετή των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρη Μαρκόπουλου, του δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, και του προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη, αναδεικνύοντας τη στενή συνεργασία μεταξύ κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρηματικού κόσμου.