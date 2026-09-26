Πλήρη αλλαγή ρότας στην αμερικανική πολιτική για την αυτοκινητοβιομηχανία σηματοδοτεί η πρόσφατη απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω σχετικής ανάρτησής του στο δίκτυο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε γνωστό ότι δόθηκε η έγκριση για τα νέα πρότυπα οικονομίας καυσίμων, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στο αυστηρό πλαίσιο της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, το οποίο καθιστούσε υποχρεωτική τη στροφή προς την ηλεκτροκίνηση.

Αιτιολογώντας την απόφασή του, ο Τραμπ εστίασε στο οικονομικό όφελος για τους καταναλωτές, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Αυτά τα νέα πρότυπα θα περιορίσουν την περιττή σπατάλη από την κατασκευή αυτοκινήτων στην Αμερική. Αυτό σημαίνει χαμηλότερες τιμές για τις οικογένειες που θα εξοικονομήσουν χιλιάδες (δολάρια) για ένα νέο, πανέμορφο και ασφαλές αυτοκίνητο».

Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία. Ήδη από τον περασμένο μήνα, η Ουάσιγκτον είχε προαναγγείλει την επικείμενη εφαρμογή νέων κανόνων για την κατανάλωση καυσίμων. Η κίνηση αυτή ανατρέπει πλήρως τον σχεδιασμό της προηγούμενης διοίκησης, η οποία είχε θέσει ως κεντρικό στόχο τον εξαναγκασμό των εταιρειών να παράγουν οχήματα εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του Τζο Μπάιντεν, ο Λευκός Οίκος άσκησε συστηματική πίεση στις αυτοκινητοβιομηχανίες προκειμένου να αυξήσουν κατακόρυφα την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, θεωρώντας το ως τη βασική οδό για να καταφέρουν οι εταιρείες να εναρμονιστούν με τους τότε αυστηρούς κανόνες απόδοσης καυσίμων.